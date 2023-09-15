Этот комплекс на инопланетную тематику состоит из трех объектов, которые сейчас сдаются в аренду отдыхающим. Его продают за 1,7 миллиона долларов.

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Отдых в "космической тарелке"

Владельцем необычной недвижимости является агент по листингу Кендалл Клементс, который и занимается продажей комплекса. Его брат – строитель, и Кендалл вместе с ним рисовал на салфетках то, что, по их мнению, было бы крутой идеей для дома отдыха.



Сразу так никто и не угадает, что внутри / Фото Realtor

Результат – три отдельных домика для аренды, Все они разного размера на космическую тематику. Но наиболее увлекательна инопланетная тарелка, потому что она на все 100% выполнена так, как хотели брать.

Там есть симулятор полета и то, что называется "вентиляционными трубками", которые на самом деле являются "петляющими" по конструкции веселыми горками. И что самое главное: они созданы для детей и взрослых.

Космическая тарелка – одно из трех помещений / Фото Realtor

Двухъярусная комната создана для еще большей творческой игры, а места для сна оформлены в виде футуристических криогенных контейнеров. И даже притворные пришельцы в сидящих рядом гигантских пробирках имеют особую историю.

"Двое пришельцев в криогенных трубах – это реверанс моему брату и мне", – объясняет Клементс.

Космическая тарелка внутри / Фото Realtor

В общей сложности комплекс вмещает 23 спальных места. На дворе есть бассейн, соединенный с морской водой и гидромассажная ванна.

Имение площадью примерно 3 гектара расположено очень близко к национальному парку Сион и примерно в 112 километрах от Большого каньона.

Бассейн под открытым небом / Фото Realtor