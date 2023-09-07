Зовні котедж має досить непоганий вигляд, але всередині воно у вкрай занедбаному стані. Одразу видно, що житло потрапило “в пастку часу”, відколи його покинули.

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Котедж потребує капітального ремонту

У будинку є невелика вітальня, в якій зберігся камін, диван, крісло, обідній стіл і сервант. Загалом у всіх кімнатах залишилися деякі меблі колишніх мешканців.

Хоча думка про меблі не зігріває, коли подивитися на стан приміщень. У стелі є діри, стіни облуплюються, усюди багато мотлоху. Власниками котеджу можуть стати ті, хто має можливість вкласти в ремонт і реконструкцію дуже багато коштів.



Вітальня в найкращому стані в порівнянні з іншими кімнатами / Фото Jam Press

Варто зазначити, що місце, де розташований котедж, просто чудове. Після ремонту його можна буде навіть здавати в оренду як оселю для відпочинку. Місця тут досить багато – чотири спальні та гостьова кімната.



Одна зі спалень / Фото Jam Press

В оголошенні зазначають: “Це рідкісна можливість придбати котедж II класу, який має великий потенціал. Розташований на віддаленій сільській дорозі, Chapel Cottage ідеально підходить для тих, хто хоче спокійного та приватного середовища. Без сусідів і мінімальний трафік”.

Котедж планують продати на аукціоні, який запланували на 13 вересня.