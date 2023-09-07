Внешне коттедж выглядит довольно неплохо, но внутри оно в крайне заброшенном состоянии. Сразу видно, что жилье попало "в ловушку времени", когда его покинули.

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Коттедж нуждается в капитальном ремонте

В доме есть небольшая гостиная, в которой сохранились камин, диван, кресло, обеденный стол и сервант. В общем, во всех комнатах осталась некая мебель бывших жильцов.

Хотя мысль о мебели не согревает, когда посмотреть на состояние помещений. В потолке есть дыры, стены облупляются, всюду много хлама. Владельцами коттеджа могут стать те, кто имеет возможность вложить в ремонт и реконструкцию огромное количество средств.



Гостиная в лучшем состоянии по сравнению с другими комнатами / Фото Jam Press

Стоит отметить, что место, где расположен коттедж, просто великолепно. После ремонта его можно будет даже сдавать в аренду как дом для отдыха. Места здесь достаточно много – четыре спальни и гостевая комната.



Одна из спален / Фото Jam Press

В объявлении отмечают: “Это редкая возможность приобрести коттедж II класса, обладающий большим потенциалом. Расположенный на удаленной деревенской дороге, Chapel Cottage идеально подходит для тех, кто хочет спокойной и частной среды. Без соседей и минимальный трафик.

Коттедж планируется продать на аукционе, который запланирован на 13 сентября.