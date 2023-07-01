Будинок має багато переваг, і найперша – це казкова незаймана природа на набережній. Житло з'явилося на ринку за 2 995 000 доларів США.

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Чарівний будинок біля озера

"Найбільш вражаюча особливість будинку полягає в тому, що він розташований на березі озера Ньюфаунд, і виходить на захід, що дає можливість побачити неймовірні заходи сонця", – зазначає агент з лістингу Алан ДеСтефано.

З вітальні можна спостерігати за заходом сонця / Фото Realtor

Котедж будували більш ніж 22 майстрів та ремісників, тому це просто витвір мистецтва. Будівництво почалося в 2018 році і було завершено в 2020 році. Житло площею 195 квадратних метрів розташоване вздовж 40-метрової набережної.

Озеро Ньюфаунд / Фото Realtor

Котедж вміщує три спальні. Дві спальні розташовані на першому поверсі та ще одна велика – на другому разом з ванною кімнатою. У кожній спальні є власний умивальник, "як у старих котеджах", каже ДеСтефано.



Інтер'єр дерев'яної спальні / Фото Realtor

Також в будинку є вітальня з великим каміном та кухня. Кухня плавно переходить в обідню зону завдяки відкритому планові поверху. У власності також є двоповерховий гараж-сарай, достатньо великий, щоб вмістити човен.

Кухня та обідня зона / Фото Realtor