Дом имеет много преимуществ, и самое первое – это сказочная девственная природа на набережной. Жилье появилось на рынке за 2 995 000 долларов США.

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Очаровательный дом у озера

"Самая впечатляющая особенность дома заключается в том, что он расположен на берегу озера Ньюфаунд, и выходит на закат, что дает возможность увидеть невероятные закаты", – отмечает агент по листингу Алан ДеСтефано.

Из гостиной можно наблюдать за закатом / Фото Realtor

Коттедж строили более 22 мастеров и ремесленников, поэтому это просто произведение искусства. Строительство началось в 2018 году и было завершено в 2020 году. Жилье площадью 195 квадратных метров расположено вдоль 40-метровой набережной.

Озеро Ньюфаунд / Фото Realtor

Коттедж вмещает три спальни. Две спальни расположены на первом этаже и еще одна большая на втором вместе с ванной комнатой. В каждой спальне есть свой умывальник, "как в старых коттеджах", говорит ДеСтефано.



Интерьер деревянной спальни / Фото Realtor

Также в доме есть гостиная с большим камином и кухня. Кухня плавно переходит в обеденную зону благодаря открытому плановому этажу. В собственности также есть двухэтажный гараж-сарай, достаточно большой, чтобы вместить лодку.

Кухня и обеденная зона / Фото Realtor