Котедж з власним озером: скільки коштує така нерухомість у карпатському селищі Ворохта

У відомому гірському селищі Ворохта продають котедж з власним озером. Він розташований серед чарівної природи, а краєвидами годі й намилуватися.

Двоповерховий дерев'яний котедж в унікальному місці продають за 90 тисяч доларів, а це приблизно 3,5 мільйона гривень. Придбати також можна інші два котеджі, які розташовані одразу поруч, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані з оголошення на платформі OLX.

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Чарівний котедж серед природи Карпат

Будиночок розташований на ділянці площею 7 соток. Його побудували зовсім нещодавно – у період після 2015 року. Площа самого котеджу становить 100 квадратних метрів. Він вміщує чотири кімнати, кухню-їдальню і два санвузли.

Затишний інтер'єр дерев'яного котеджу / Фото OLX

Усередині котедж має досить гарний інтер'єр, є вихід на криту терасу. У кімнатах здебільшого дерев'яні меблі, що ще більше посилює відчуття тепла й затишку. Опалення – індивідуальне електричне.

Котедж можна використовувати як будиночок на час відпочинку чи як місце основного проживання. Також чудовою ідеєю буде здавати його в оренду відпочивальникам і отримувати прибуток.

Модульний будиночок у Сколе

У туристичному місті Сколе пропонують придбати модульні будиночки за ціною в 1,05 мільйона гривень. У вартість входить саме житло, монтаж, внутрішнє оздоблення, розведена електрика і сантехніка. Окремо власники можуть обрати терасу критого чи відкритого типу.

Житлова площа помешкання становить 54 квадрати. Планування будинку передбачає дві окремі спальні кімнати, велику кухню-вітальню, ванну кімнату та коридор з місцем для шафи або комори. Погляньте на приклад готового модульного будиночка.