Модульний будинок площею 54 квадрати продають за 1,05 мільйона гривень. Квадратний метр коштує 19 500 гривень. Окремо оцінюють тераси: якщо крита площею 18 квадратів, то ціна – 10 500 гривень за квадрат, якщо ж закрита площею 14 квадратів, то вартість складає 5 500 гривень за квадрат. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень з платформи OLX.

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Модульний будинок серед природи Карпат

Планування будинку передбачає дві окремі спальні кімнати, велику кухню-вітальню, ванну кімнату та коридор з місцем для шафи або комори. Інтер'єр помешкання – сучасний у мінімалістському стилі.

Накрита тераса є продовженням будинку в боковій передній частині (спільний з житлом дах). А відкриту терасу встановлюють з довгої сторони будинку, яка веде до головного входу.

Інтер'єр модульного будиночка / Фото OLX

У вартість входить будинок, монтаж, внутрішнє оздоблення, розведена електрика і сантехніка.

Яка вартість оренди сучасного будинку в Тухлі

У карпатському селі Тухля здають в довгострокову оренду окремий будинок із сучасним ремонтом. У будинку є дві спальні, кухня-студія, ванна кімната й простора тераса з обідньою зоною. Площа житла становить 60 квадратів.

Будинок здають в оренду повністю мебльованим з найнеобхіднішою побутовою технікою. Опалення в помешканні – індивідуальне електричне. Вартість оренди такого будинку становить 20 тисяч гривень на місяць.