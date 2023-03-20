"Котедж ковалів" побудували ще в 1860 році. Він добре зберігся завдяки оновленням теперішніх власників. Вони використовували будиночок як помешкання для відпочинку.
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Який інтер'єр у помешканні
Це добре облаштована історична власність, якій понад 160 років і яка знаходиться в чудовому місці,
– сказав агент з продажу Джеремі Парсонс.
Історичний "котедж ковалів" / Фото Realestate
У головній вітальні є камін і панує неймовірна затишна атмосфера. Вона веде до спальні та окремої обідньої зони.
Хоча цей котедж має лише одну спальню, він доволі просторий. У задній частині будинку є велика веранда, де можна організувати вечерю та спостерігати за природою.
Світлі приміщення з дерев'яними меблями / Фото Realestate
Котедж розташований неподалік від пляжу – їхати до нього кілька хвилин. Це помешкання стане чудовим місцем відпочинку для пари. Вартість нерухомості – близько 550 000 доларів США.