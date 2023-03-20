"Коттедж кузнецов" построили еще в 1860 году. Он хорошо сохранился благодаря обновлениям нынешних владельцев. Они использовали домик в качестве отдыха для отдыха.

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Какой интерьер в доме

Это хорошо обустроенная историческая собственность, которой более 160 лет и которая находится в отличном месте,

– сказал агент по продажам Джереми Парсонс.

Исторический "коттедж кузнецов" / Фото Realestate

В главной гостиной есть камин и царит невероятная уютная атмосфера. Она ведет в спальню и отдельную обеденную зону.

Хотя этот коттедж имеет только одну спальню, он достаточно просторный. В задней части дома есть большая веранда, где можно организовать ужин и наблюдать за природой.

Светлые помещения с деревянной мебелью / Фото Realestate

Коттедж расположен недалеко от пляжа – ехать к нему несколько минут. Это помещение станет отличным местом отдыха для пары. Стоимость недвижимости – около 550 000 долларов США.