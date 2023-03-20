Затишний "котедж ковалів": це місце ідеальне для тих, хто любить тишу

У прибережному місті на півострові Флер'є розташований маленький "котедж ковалів". Це затишний історичний будиночок, навколо якого панує тиша та спокій.

"Котедж ковалів" побудували ще в 1860 році. Він добре зберігся завдяки оновленням теперішніх власників. Вони використовували будиночок як помешкання для відпочинку.

Зверніть увагу Усупереч війні: скільки новобудов ввела в експлуатацію КН РІЕЛ протягом 2022 року

Який інтер'єр у помешканні

Це добре облаштована історична власність, якій понад 160 років і яка знаходиться в чудовому місці,

– сказав агент з продажу Джеремі Парсонс.

Історичний "котедж ковалів" / Фото Realestate

У головній вітальні є камін і панує неймовірна затишна атмосфера. Вона веде до спальні та окремої обідньої зони.

Хоча цей котедж має лише одну спальню, він доволі просторий. У задній частині будинку є велика веранда, де можна організувати вечерю та спостерігати за природою.

Світлі приміщення з дерев'яними меблями / Фото Realestate

Котедж розташований неподалік від пляжу – їхати до нього кілька хвилин. Це помешкання стане чудовим місцем відпочинку для пари. Вартість нерухомості – близько 550 000 доларів США.