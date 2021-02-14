Красиві рослини вдома: які нюанси потрібно врахувати
Живі рослини давно стали трендом в інтер'єрі, але використовувати їх потрібно правильно.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Які моменти потрібно врахувати і передбачити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Якщо питати мою думку, то рослини в квартирі – це прекрасно! Головне – підібрати квіти, які підходять для певної кімнати...
– зазначила Петайкіна.
Що важливо врахувати перед покупкою рослин
- Підберіть для квітів місце, яке гарно освітлюється.
- Рослини, за словами дизайнерки інтер'єру, є частиною декору – важливо враховувати цей момент.
- Кашпо також є частиною інтер'єру, тому мають підбиратися під стиль приміщення.
За словами дизайнерки, найголовніше – уникаути хаосу в інтер'єрі / Фото Pixabay
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- Пам'ятайте про вертикальне положення – використовуйте трендові підставки для квітів.
- Плетені кошики – стильний варіант, який може замінити або заховати невідповідний для інтер'єру горщик.
- Розгляньте також підвісні варіанти горщиків, якщо ви не хочете використовувати горизонтальні.
- Вертикальні сади. За словами Петайкіної, фітостіна в інтер'єрі давно не є новинкою. Таке рішення можна зустріти у будь-яких кімнатах і навіть у ванній.
Головне – підбирайте кольори за характеристиками кімнати. Наприклад, у вітальні відмінно себе почуватимуть: пеларгонія, олеандр, фікус і плямиста бегонія,
– додала Анна Петайкіна.
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