Живі рослини давно стали трендом в інтер'єрі, але використовувати їх потрібно правильно.

Які моменти потрібно врахувати і передбачити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Якщо питати мою думку, то рослини в квартирі – це прекрасно! Головне – підібрати квіти, які підходять для певної кімнати...

– зазначила Петайкіна.

Що важливо врахувати перед покупкою рослин

Підберіть для квітів місце , яке гарно освітлюється.

, яке гарно освітлюється. Рослини, за словами дизайнерки інтер'єру, є частиною декору – важливо враховувати цей момент.

– важливо враховувати цей момент. Кашпо також є частиною інтер'єру, тому мають підбиратися під стиль приміщення.

За словами дизайнерки, найголовніше – уникаути хаосу в інтер'єрі / Фото Pixabay

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Пам'ятайте про вертикальне положення – використовуйте трендові підставки для квітів.

для квітів. Плетені кошики – стильний варіант, який може замінити або заховати невідповідний для інтер'єру горщик.

– стильний варіант, який може замінити або заховати невідповідний для інтер'єру горщик. Розгляньте також підвісні варіанти горщиків, якщо ви не хочете використовувати горизонтальні.

якщо ви не хочете використовувати горизонтальні. Вертикальні сади. За словами Петайкіної, фітостіна в інтер'єрі давно не є новинкою. Таке рішення можна зустріти у будь-яких кімнатах і навіть у ванній.

Головне – підбирайте кольори за характеристиками кімнати. Наприклад, у вітальні відмінно себе почуватимуть: пеларгонія, олеандр, фікус і плямиста бегонія,

– додала Анна Петайкіна.