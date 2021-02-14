Красивые растения дома: какие нюансы нужно учесть
Живые растения давно стали трендом в интерьере, но использовать их нужно правильно.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие моменты нужно учесть и предусмотреть – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Если спрашивать мое мнение, то растения в квартире – это прекрасно! Главное – подобрать цветы, подходящие для определенной комнаты…
– отметила Петайкина.
Что важно учесть перед покупкой растений
- Подберите для цветов место, которое хорошо освещается.
- Растения, по словам дизайнера интерьера, являются частью декора – важно учитывать этот момент.
- Кашпо также являются частью интерьера, поэтому должы подбираться в стиль помещения.
По словам дизайнера, самое главное – избежать хаоса в интерьере / Фото Pixabay
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- Помните о вертикальном положении – используйте трендовые подставки для цветов.
- Плетеные корзины – стильный вариант, который может заменить или спрятать неподходящий для интерьера горшок.
- Рассмотрите также подвесные варианты горшков, если вы не хотите использовать горизонтальные.
- Вертикальные сады. По словам Петайкиной, фитостена в интерьере давно не является новинкой. Такое решение можно встретить в любых комнатах и даже в ванной.
Главное – подбирайте цвета по характеристикам комнаты. К примеру, в гостиной отлично себя будут чувствовать: пеларгония, олеандр, фикус и пятнистая бегония,
– добавила Анна Петайкина.
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