Живые растения давно стали трендом в интерьере, но использовать их нужно правильно.

Какие моменты нужно учесть и предусмотреть – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Если спрашивать мое мнение, то растения в квартире – это прекрасно! Главное – подобрать цветы, подходящие для определенной комнаты…

– отметила Петайкина.

Что важно учесть перед покупкой растений

Подберите для цветов место , которое хорошо освещается.

, которое хорошо освещается. Растения, по словам дизайнера интерьера, являются частью декора – важно учитывать этот момент.

– важно учитывать этот момент. Кашпо также являются частью интерьера, поэтому должы подбираться в стиль помещения.

По словам дизайнера, самое главное – избежать хаоса в интерьере / Фото Pixabay

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Помните о вертикальном положении – используйте трендовые подставки для цветов.

для цветов. Плетеные корзины – стильный вариант, который может заменить или спрятать неподходящий для интерьера горшок.

– стильный вариант, который может заменить или спрятать неподходящий для интерьера горшок. Рассмотрите также подвесные варианты горшков , если вы не хотите использовать горизонтальные.

, если вы не хотите использовать горизонтальные. Вертикальные сады. По словам Петайкиной, фитостена в интерьере давно не является новинкой. Такое решение можно встретить в любых комнатах и даже в ванной.

Главное – подбирайте цвета по характеристикам комнаты. К примеру, в гостиной отлично себя будут чувствовать: пеларгония, олеандр, фикус и пятнистая бегония,

– добавила Анна Петайкина.