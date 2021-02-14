Красиві рослини вдома: які нюанси потрібно врахувати

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Живі рослини давно стали трендом в інтер'єрі, але використовувати їх потрібно правильно.
Які моменти потрібно врахувати і передбачити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Якщо питати мою думку, то рослини в квартирі – це прекрасно! Головне – підібрати квіти, які підходять для певної кімнати...
– зазначила Петайкіна.
За словами дизайнерки, найголовніше – уникаути хаосу в інтер'єрі / Фото Pixabay
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Головне – підбирайте кольори за характеристиками кімнати. Наприклад, у вітальні відмінно себе почуватимуть: пеларгонія, олеандр, фікус і плямиста бегонія,
– додала Анна Петайкіна.