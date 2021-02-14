Красиві рослини вдома: які нюанси потрібно врахувати

14 лютого 2021 , 22:33
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Інстаграм Анни Петайкіної

Живі рослини давно стали трендом в інтер'єрі, але використовувати їх потрібно правильно.

Які моменти потрібно врахувати і передбачити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Якщо питати мою думку, то рослини в квартирі – це прекрасно! Головне – підібрати квіти, які підходять для певної кімнати...
– зазначила Петайкіна.

Що важливо врахувати перед покупкою рослин

  • Підберіть для квітів місце, яке гарно освітлюється.
  • Рослини, за словами дизайнерки інтер'єру, є частиною декору – важливо враховувати цей момент.
  • Кашпо також є частиною інтер'єру, тому мають підбиратися під стиль приміщення.

За словами дизайнерки, найголовніше – уникаути хаосу в інтер'єрі / Фото Pixabay

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  • Пам'ятайте про вертикальне положення – використовуйте трендові підставки для квітів.
  • Плетені кошики – стильний варіант, який може замінити або заховати невідповідний для інтер'єру горщик.
  • Розгляньте також підвісні варіанти горщиків, якщо ви не хочете використовувати горизонтальні.
  • Вертикальні сади. За словами Петайкіної, фітостіна в інтер'єрі давно не є новинкою. Таке рішення можна зустріти у будь-яких кімнатах і навіть у ванній.

Головне – підбирайте кольори за характеристиками кімнати. Наприклад, у вітальні відмінно себе почуватимуть: пеларгонія, олеандр, фікус і плямиста бегонія,
– додала Анна Петайкіна.