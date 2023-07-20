Дім біля Міссісіпі: на ринку з'явилося унікальне житло з неймовірними краєвидами

Особливий будинок з краєвидом на річку Міссісіпі розташований у Луїзіані, штат Міссурі. Дім стоїть на місці колишнього кам'яного кар'єру.

Будинок площею понад 400 квадратних метрів із чотирма спальнями з'явився на ринку за 995 тисяч доларів. Востаннє його продавав у 2018 році той же агент з нерухомості, що й зараз. Браян Сон добре пам'ятає це житло, каже, що воно нагадує річковий човен.

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Власне житло над Міссісіпі

Теперішній власник використовував будинок як основне місце проживання. Та загалом він вважається літнім домом. Агент каже, що цей будинок може стати гарним джерелом доходу, і мовиться не про звичайну оренду.

"Проведення весілля. Там, де є тенісні корти, можна поставити намети. Неподалік від обриву над річкою вийдуть чудові фотографії, адже там неймовірні краєвиди", – вважає Браян.

Теперішній власник любить історію будинку і дуже дбав про збереження його минулого. В інтер'єрі збереглися оригінальні вбудовані шафи, ліпнина, паркетна підлога, стіни з білої сосни, три каміни.

Чудові краєвиди з кожного куточка / Фото Realtor

"Ділянка площею 10 акрів також особлива завдяки краєвиду на Луїзіанський залізничний міст, який перетинає річку Міссісіпі, з'єднуючи Міссурі з Іллінойсом", – розповідає агент.

У власності навіть є прибудований гараж на дві машини. Сьогодні це звична справа, ніхто не здивується. Та в 1939 році, коли збудували дім, це була важка робота.

Теперішній власник сподівається, що наступним господарем стане той, хто цінуватиме унікальну архітектуру та історію будинку.