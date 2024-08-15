Найменша квартира в Києві: за скільки продають це крихітне помешкання в панельці

У Києві, на вулиці Вінстона Черчилля, продають квартиру площею всього 10 квадратних метрів. Крихітне житло розташоване на першому поверсі панельного будинку.

Хоч квартира розташована в Дніпровському районі та в старому житловому фонді, за неї хочуть 23,5 тисячі доларів. Тобто вартість квадратного метра становить 2,3 тисячі доларів, передає Нерухомість 24.

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Який вигляд має найменша квартира в Києві

У помешканні з крихітною кімнаткою облаштували кухонну зону з меблями та раковиною. Також там є місце для спальної зони, але облаштувати її нові власники мають самі. Також у квартирі є мініванна з туалетом та душовою кабіною.

У помешканні гарний сучасний ремонт. Ймовірно, квартиру "зробили" нещодавно, відокремивши одну з кімнат.

Інтер'єр квартири площею 10 квадратів / Фото OLX

Ця квартира-студія розташована у Дніпровському районі, який славиться своєю зручною транспортною розв'язкою та розвиненою інфраструктурою. Поблизу є магазини, кафе, парки та зупинки громадського транспорту, що робить її привабливою для орендарів,

– зазначає автор оголошення.

Це крихітне житло пропонують придбати для здавання в оренду. В оголошенні мовиться про "дохідність у 3200 доларів річних". Це близько 132 тисяч гривень або 11 тисяч гривень на місяць.

Та насправді за таку суму в Дніпровському районі можна орендувати квартиру значно більшу за площею, десь на 37 – 40 квадратів.