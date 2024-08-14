До п'ятірки "найдорожчих" міст увійшли чотири західні міста. У цьому рейтингу традиційно має своє місце Київ, передає Нерухомість 24, посилаючись на дані ЛУН.

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Міста-лідери за цінами на нерухомість

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку в серпні – у Львові. Середня вартість тут становить 62 тисячі доларів. Київ посів друге місце в рейтингу з ціною на рівні 60 тисяч доларів.

Третім у списку йде Ужгород. Придбати однокімнатну вторинну квартиру там коштувати в середньому 55 тисяч доларів. Варто зазначити, що це на 2,2 тисячі більше, ніж пів року тому.

Чернівці – четверті, з ціною 46 тисяч доларів. На п'ятому місці опинилося два міста – Луцьк та Вінниця. Середня вартість в обох становить 45 тисяч доларів.

Ціни на однокімнатні вторинні квартири / Інфографіка ЛУН

Львів – усюди перший

На первинному ринку також лідирує також Львів. У цьому місті продають найдорожчі однокімнатні квартири в новобудовах – в середньому за 57 тисяч доларів. На другому місці, як і в рейтингу на вторинному ринку, опинився Київ. Однокімнатну квартиру в столиці можна придбати за 51 тисячу доларів.

На третьому місці – також Ужгород, де середня вартість однокімнатних квартир становить 50 тисяч доларів.

Ціни на однокімнатні квартири в новобудовах / Інфографіка ЛУН

А далі рейтинг склався інакше. Четвертим у списку є Дніпро із середньою вартістю в 45 тисяч доларів. П'яте місце посідає Кропивницький, де однокімнатна квартира в новобудові обійдеться приблизно в 41 тисячу доларів.