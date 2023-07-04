Крихітний будиночок з найпотрібнішим: як виглядає тимчасовий притулок в Англії

Ці крихітні помешкання встановили на автостоянці в Ексетері. Вони стануть тимчасовим притулком для тих, хто цього найбільше потребує в місті.

Чотири нові житлові будиночки розташовані на автостоянці Хавелл-роуд. Кожен вміщує ліжко, туалет і USB-зарядку. Освітлення зроблене за допомогою сонячних батарей.

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Чудова можливість для безхатченків

Це не перший випадок, коли в місті реалізовують подібний проєкт маленьких будинків. У 2022 році минулого літа два таких помешкання встановили поблизу Сент-Девід-Гілл. Це допомогло 15 безхатченкам отримати постійне житло, а згодом навіть надихнутися на власне.

Мартін Пірс, провідний радник із питань запобігання бездомності, сказав, що над проєктом працювала ціла група людей. Були спеціалісти, які самі направляли бездомних до будиночків.

"Помешканнями користуються особи, у яких наразі немає альтернативного варіанту розміщення", – кажуть експерти.

У будиночках часто проводить "перевірки добробуту" організація, яка піклується про вразливі групи населення. Помешкання не замкнені, тому до них мають доступ всі, хто цього потребує.