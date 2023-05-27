Будинок розташований на вершині каньйону Саншайн на ділянці площею майже 2 акри. Він вміщує три спальні, загальна житлова площа – 475 квадратних метрів.

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Круглий будинок з неймовірними краєвидами навколо

Краєвиди, які можна побачити біля будинку та безпосередньо в ньому просто фантастичні. Їх неможливо порівняти з усіма іншими.

"Звідси відкривається вид на всю долину Боулдера на сході та заході аж до пустелі Індіан-Пікс. Краєвиди неймовірні, а приватність і тиша справді вражають, а також безпосередня близькість до центру Боулдера, лише приблизно за 12 хвилин", – розповідає агент із розміщення бірж Зак Зельднер.

Краєвиди просто казкові / Фото IRES MLS

Віддалена резиденція відрізняється від інших будинків розкішним оздобленням. Будинок, побудований у 2014 році, має високі скляні стіни, стелі з відкритими балками та широку дерев'яну підлогу.

У вітальні та їдальні є спільний двосторонній газовий камін. Сучасна кухня оснащена приладами з іржостійкої сталі та дерев'яними шафами, що виготовили на замовлення.

Розкішний інтер'єр з дерев'яними меблями / Фото IRES MLS

В основній спальні на першому поверсі є гардеробна. Також облаштовано медіакімнату та два домашні офіси. Поруч є додаткова сімейна кімната з двома спальнями та ванною кімнатою в стилі спа.

Власник, який продає житло, є автолюбителем, тому тут просто неймовірний гараж на 8 авто з майстернею. Він опалюється та має гідравлічний підіймач.

Гараж настільки чудовий, що нагадує кімнату / Фото IRES MLS