Дом расположен на вершине каньона Саншайн на участке площадью почти 2 акра. Он вмещает три спальни, общая жилая площадь – 475 квадратных метров.

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Круглый дом с невероятными видами вокруг

Пейзажи, которые можно увидеть возле дома и прямо в нем просто фантастические. Их невозможно сравнить со всеми остальными.

"Отсюда открывается вид на всю долину Боулдера на востоке и западе вплоть до пустыни Индиан-Пикс. Пейзажи невероятны, а конфиденциальность и тишина действительно впечатляют, а также непосредственная близость к центру Боулдера, лишь примерно за 12 минут", - рассказывает агент по размещению бирж Зак Зельднер.

Пейзажи просто сказочные / Фото IRES MLS

Удаленная резиденция отличается от других домов роскошной отделкой. Дом, построенный в 2014 году, имеет высокие стеклянные стены, потолки с открытыми балками и широкий деревянный пол.

В гостиной и столовой есть общий двухсторонний газовый камин. Современная кухня оснащена приборами из ржавчины и деревянными шкафами, которые изготовили на заказ.

Роскошный интерьер с деревянной мебелью / Фото IRES MLS

В основной спальне на первом этаже есть гардеробная. Также обустроены медиакомнат и два домашних офиса. Рядом есть дополнительная семейная комната с двумя спальнями и ванной в стиле спа.

Владелец, продающий жилье, является автолюбителем, поэтому просто невероятный гараж на 8 авто с мастерской. Он отапливается и имеет гидравлический подъемник.

Гараж настолько великолепен, что напоминает комнату / Фото IRES MLS