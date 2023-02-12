Спадщина поколінь: 3 найстаріші будівлі Львова, які варто побачити кожному

Львів – популярне туристичне місто з багатою та цікавою історією. Чи не найбільшою окрасою цього славетного мегаполіса є архітектура, а деякі споруди є “однолітками” Галицько-Волинського князівства.

Домініканський собор, костел Єзуїтів, собор Святого Юра, Успенська церква – найпопулярніші туристичні локації у Львові, які перенесуть вас у часи бароко та Ренесансу. А чи знали ви, що найдавнішою спорудою у місті є святиня, яку гіпотетично заснував син Данила Галицького Лев Данилович?

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Знайомимо вас із захопливими сторінками історії найдавніших споруд міста Лева.

Храм святого Івана Хрестителя

Цю архітектурну пам’ятку дослідники вважають найстарішою у Львові, хоча досі ведеться дискусія про точну дату заснування церкви. Дерев’яний храм на місці сучасного, ймовірно, з’явився 1234 року.

Храм святого Івана Хрестителя. Сучасний вигляд / Фото Фотографії Старого Львова

Втім, більш популярна версія заснування храму святого Івана Хрестителя пов’язана з ім’ям сина Данила Галицького та його дружиною. Вважається, що Лев Данилович подарував тодішній костел своїй молодій княжній Констанції у 1270 році. Ця дата навіть була вибита на табличці, що до другої половини XIX століття прикрашала арку, яка з’єднувала вівтар з іншою частиною храму.

Найдавніша документальна згадка про цю святиню датована 1371 роком. Храм набув сучасного вигляду каплиці у 1887 році під час перебудови, якою керували архітектори Тадеуш Мюнніх та Юліан Захаревич. Храм святого Івана Хрестителя нині належить до УГКЦ – його можна відвідати за адресою площа Старий Ринок, 1.

Церква святого Миколая

Цей храм традиційно вважається одним із найдавніших у Львові, поряд із храмом святого Івана Хрестителя. За переказами, церкву міг заснувати сам Данило Галицький близько 1264 року, але точної дати немає. Проведені у 1978 році археологічні розкопки підтвердили появу святині у XIII столітті.

Церква святого Миколая. Сучасний вигляд / Фото Фотографії Старого Львова

Споруда довго служила як родинна усипальниця галицько-волинських князів, а літописи свідчать, що у дворі храму знаходилась князівська скарбниця.

Масштабні пожежі 1623 та 1800 років докорінно змінили первісний вигляд церкви. Однак святиня все ж зберегла риси старовинної архітектури після численних перебудов, зокрема вірменської та балканської традицій.

Церква Святого Миколая спочатку належала греко-католицькій церкві, а після Другої світової війни перейшла до Московського патріархату РПЦ (1946). З 2018 року святиня знаходиться під юрисдикцією Православної церкви України. Знайти її можна на вулиці Богдана Хмельницького, 28А.

Монастир святого Онуфрія

Мало відомостей збереглось про період заснування монастиря; втім, дослідники пов’язують його появу із XIII століттям. Нинішня найбільша святиня Польщі – образ Матері Божої Ченстоховської, намальований євангелістом Лукою – ймовірно, зберігалась саме у монастирі святого Онуфрія. Ікона потрапила до Польщі наприкінці XIV століття.

Монастир святого Онуфрія. Сучасний вигляд / Фото Фотографії Старого Львова

Чи не найбільшою цікавинкою про історію цієї будівлі є її зв’язок із розвитком українського друкарства. Іван Федоров заснував у приміщенні монастиря друкарню у 1573 році. Там і були створені славнозвісні "Апостол" та "Буквар". Існує припущення, що сам першодрукар був похований на території монастиря у 1583 році.

Сьогодні Монастир Св. Онуфрія Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні підпорядковується УГКЦ. Розташована архітектурна пам’ятка на вулиці Богдана Хмельницького, 36.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч