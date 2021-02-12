Кухні без ручок останніми роками стали хітом і користуються популярністю як у проєктах дизайнерів інтер'єру, так і серед власників квартир і будинків.

Який матеріал більш практичний, і якому догляду потребують кухні без ручок, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.

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Рекомендації для кухні без ручок

Щоб фасади кухні без ручок менше бруднилися від частих дотиків – вибирайте світлі відтінки . Також дизайнерка інтер'єру рекомендує підібрати напівглянцеве, сатинове, матове або злегка шорстке оздоблення замість глянцевого.

від частих дотиків – . Також дизайнерка інтер'єру рекомендує підібрати напівглянцеве, сатинове, матове або злегка шорстке оздоблення замість глянцевого. За словами Олександри, найбільш непрактичний варіант – чорна глянцева кухня без ручок. Таке рішення може підійти тільки тим, хто рідко готує.

– чорна глянцева кухня без ручок. Таке рішення може підійти тільки тим, хто рідко готує. Якщо все ж хочеться використати ручки – підберіть їх для нижніх шаф і ящиків (вони брудняться більше, ніж верхні). Якщо ж у приміщенні вузький прохід – використовуйте ручки для верхніх шаф.

Світлі фасади – більш практичний варіант для кухні без ручок​ / Фото pinterest

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Також ви можете комбінувати фасади з фурнітурою різних типів. Так, наприклад, навісні шафи можуть відкриватися за рахунок натискних механізмів або подовжених фасадів, а нижні – за рахунок вбудованого профілю Gola,

– зазначила Alexandra Crystal.

Шафи без фурнітури виглядають стильно​ / Фото pinterest