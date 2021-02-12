Кухня без ручок: що потрібно знати про догляд і експлуатацію
Кухні без ручок останніми роками стали хітом і користуються популярністю як у проєктах дизайнерів інтер'єру, так і серед власників квартир і будинків.
Джерело:Інстаграм Alexandra Crystal
Який матеріал більш практичний, і якому догляду потребують кухні без ручок, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.
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Рекомендації для кухні без ручок
- Щоб фасади кухні без ручок менше бруднилися від частих дотиків – вибирайте світлі відтінки. Також дизайнерка інтер'єру рекомендує підібрати напівглянцеве, сатинове, матове або злегка шорстке оздоблення замість глянцевого.
- За словами Олександри, найбільш непрактичний варіант – чорна глянцева кухня без ручок. Таке рішення може підійти тільки тим, хто рідко готує.
- Якщо все ж хочеться використати ручки – підберіть їх для нижніх шаф і ящиків (вони брудняться більше, ніж верхні). Якщо ж у приміщенні вузький прохід – використовуйте ручки для верхніх шаф.
Світлі фасади – більш практичний варіант для кухні без ручок / Фото pinterest
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- Також ви можете комбінувати фасади з фурнітурою різних типів. Так, наприклад, навісні шафи можуть відкриватися за рахунок натискних механізмів або подовжених фасадів, а нижні – за рахунок вбудованого профілю Gola,
– зазначила Alexandra Crystal.
Шафи без фурнітури виглядають стильно / Фото pinterest
- Для вбудованого холодильника і посудомийної машини можна залишити ручки. Це пов'язано з тим, що для їх відкриття потрібно докладати більше зусиль, тому зручніше, коли є ручка.
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