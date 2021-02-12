Кухни без ручек в последние годы стали хитом и пользуются популярностью как в проектах дизайнеров интерьера, так и среди владельцев квартир и домов.

Какой материал более практичный, и какой уход требуется кухням без ручек, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal.

Интересно Как все разместить в маленькой кухне: 5 моментов, без которых не обойтись

Рекомендации для кухни без ручек

Чтобы фасады кухни без ручек меньше пачкались от частых прикосновений – выбирайте светлые оттенки . Также дизайнер интерьера рекомендует подобрать полуглянцевую, сатиновую, матовую или слегка шероховатую отделку вместо глянцевой.

от частых прикосновений – . Также дизайнер интерьера рекомендует подобрать полуглянцевую, сатиновую, матовую или слегка шероховатую отделку вместо глянцевой. По словам Александры, самый непрактичный вариант – черная глянцевая кухня без ручек. Такой вариант может подойти только тем, кто редко готовит.

Если все же хочется использовать ручки – подберите их для нижних шкафов и ящиков (они пачкаются больше, чем верхние). Если же в помещении узкий проход – используйте ручки для верхних шкафов.

Светлые фасады – более практичный вариант для кухни без ручек / Фото pinterest

Читайте Раскрыты 10 секретов дорогого интерьера

Также вы можете комбинировать фасады с фурнитурой разных типов. Так, например, навесные шкафы могут открываться за счет нажимных механизмов или удлиненных фасадов, а нижние – за счет встроенного профиля Gola,

– отметила Alexandra Crystal.

Шкафы без фурнитуры выглядят стильно / Фото pinterest