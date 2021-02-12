Кухня без ручек: что нужно знать об уходе и эксплуатации
Кухни без ручек в последние годы стали хитом и пользуются популярностью как в проектах дизайнеров интерьера, так и среди владельцев квартир и домов.
Источник:Инстаграм Alexandra Crystal
Какой материал более практичный, и какой уход требуется кухням без ручек, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal.
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Рекомендации для кухни без ручек
- Чтобы фасады кухни без ручек меньше пачкались от частых прикосновений – выбирайте светлые оттенки. Также дизайнер интерьера рекомендует подобрать полуглянцевую, сатиновую, матовую или слегка шероховатую отделку вместо глянцевой.
- По словам Александры, самый непрактичный вариант – черная глянцевая кухня без ручек. Такой вариант может подойти только тем, кто редко готовит.
- Если все же хочется использовать ручки – подберите их для нижних шкафов и ящиков (они пачкаются больше, чем верхние). Если же в помещении узкий проход – используйте ручки для верхних шкафов.
Светлые фасады – более практичный вариант для кухни без ручек / Фото pinterest
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- Также вы можете комбинировать фасады с фурнитурой разных типов. Так, например, навесные шкафы могут открываться за счет нажимных механизмов или удлиненных фасадов, а нижние – за счет встроенного профиля Gola,
– отметила Alexandra Crystal.
Шкафы без фурнитуры выглядят стильно / Фото pinterest
- Для встроенного холодильника и посудомоечной машины можно оставить ручки. Это связано с тем, что для их открытия нужно прилагать больше усилий, поэтому удобнее, когда есть ручка.
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