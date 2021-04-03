Кухня з островом: які тонкощі і нюанси потрібно знати
Кухня з островом вважається стильним і трендовим рішенням. Такий варіант відмінно підійде для просторих приміщень.
Джерело:Інстаграм Full House Design
Для того щоб кухня була зручною і функціональною, необхідно врахувати всі нюанси. Що важливо знати власникам до початку ремонту – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Кухня з островом – це максимально бажана частина інтер'єру кухні, як для замовників, так і для самих дизайнерів. Острів найкращим чином підвищує функціональність кухні і несе в собі масу корисних функцій,
– зазначили дизайнери інтер'єру.
Переваги острова на кухні
- додаткова корисна площа;
- можливість помістити раковину, варильну поверхню, духову шафу;
- додаткові розетки і місця зберігання;
- винна шафа;
- стильна заміна обіднього столу;
- зонування простору кухні-вітальні;
- правильний робочий трикутник.
Острів на кухні – це не тільки стильно, але і функціонально / Фото pinterest
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Що потрібно знати, плануючи острів
- Площа кухні має бути від 20 квадратних метрів.
- Для розміщення раковини або плити потрібно вивести всі комунікації.
- Стандартна висота острова – 90 – 92 сантиметри, ширина – від 1 метра, довжина – 0,6 – 1,5 метра.
- Якщо острів буде використовуватися як обідній стіл, мінімальна відстань між сидінням стільців і верхом стільниці – 300 – 320 міліметрів.
- Для того щоб визначити довжину стільниці, відведіть по 600 міліметрів на одну людину.
Плануючи острів, потрібно ретельно продумати всі параметри / Фото pinterest
- Відстань від острова до кухні має бути не меншою, ніж 1,1 – 1,2 метра.
- Якщо на острові буде варильна панель – не забудьте про спеціальну витяжку.
- З боків від варильної панелі повинно бути по 45 і більше сантиметрів для безпеки використання.
Приємним бонусом острова також є те, що ви дивитеся у бік вітальні і можете готувати і спілкуватися з близькими та гостями або просто дивитися улюблене кіно і мріяти,
– резюмували дизайнери інтер'єру.
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