Кухня с островом: какие тонкости и нюансы нужно знать
Кухня с островом считается стильным и трендовым решением. Такой вариант отлично подойдет для просторных помещений.
Источник:Инстаграм Full House Design
Для того чтобы кухня была удобной и функциональной, необходимо учесть все нюансы. Что важно знать владельцам до начала ремонта – рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
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Кухня с островом – это максимально желанная часть интерьера кухни, как для заказчиков, так и для самих дизайнеров. Остров наилучшим образом повышает функциональность кухни и несет в себе массу полезных функций,
– отметили дизайнеры интерьера.
Преимущества острова в кухне
- дополнительная полезная площадь;
- возможность поместить раковину, варочную поверхность, духовой шкаф;
- дополнительные розетки и места хранения;
- винный шкаф;
- стильная замена обеденному столу;
- зонирование пространства кухни-гостиной;
- правильный рабочий треугольник.
Остров на кухне – это не только стильно, но и функционально / Фото pinterest
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Что нужно знать, планируя остров
- Площадь кухни должна быть от 20 квадратных метров.
- Для размещения раковины или плиты нужно вывести все коммуникации.
- Стандартная высота острова – 90 – 92 сантиметра, ширина – от 1 метра, длина – 0,6 – 1,5 метра.
- Если остров будет использоваться как обеденный стол, минимальное расстояние между сиденьем стульев и верхом столешницы – 300 – 320 миллиметров.
- Для того чтобы определить длину столешницы, отведите по 600 миллиметров на одного человека.
Планируя остров, нужно тщательно продумать все параметры / Фото pinterest
- Расстояние от острова до кухни должно быть не менее 1,1 – 1,2 метра.
- Если на острове будет варочная панель – не забудьте о специальной вытяжке.
- По бокам от варочной панели должно быть по 45 и более сантиметров для безопасности использования.
Приятным бонусом острова также является то, что вы обращены в сторону гостиной и можете готовить и общаться с близкими и гостями или просто смотреть любимое кино и мечтать,
– резюмировали дизайнеры интерьера.
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