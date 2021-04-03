Кухня с островом считается стильным и трендовым решением. Такой вариант отлично подойдет для просторных помещений.

Для того чтобы кухня была удобной и функциональной, необходимо учесть все нюансы. Что важно знать владельцам до начала ремонта – рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Кухня с островом – это максимально желанная часть интерьера кухни, как для заказчиков, так и для самих дизайнеров. Остров наилучшим образом повышает функциональность кухни и несет в себе массу полезных функций,

– отметили дизайнеры интерьера.

Преимущества острова в кухне

дополнительная полезная площадь;

возможность поместить раковину, варочную поверхность, духовой шкаф;

дополнительные розетки и места хранения;

винный шкаф;

стильная замена обеденному столу;

зонирование пространства кухни-гостиной;

правильный рабочий треугольник.

Остров на кухне – это не только стильно, но и функционально / Фото pinterest

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Что нужно знать, планируя остров

Площадь кухни должна быть от 20 квадратных метров.

должна быть от 20 квадратных метров. Для размещения раковины или плиты нужно вывести все коммуникации.

Стандартная высота острова – 90 – 92 сантиметра, ширина – от 1 метра, длина – 0,6 – 1,5 метра.

острова – 90 – 92 сантиметра, ширина – от 1 метра, длина – 0,6 – 1,5 метра. Если остров будет использоваться как обеденный стол, минимальное расстояние между сиденьем стульев и верхом столешницы – 300 – 320 миллиметров.

между сиденьем стульев и верхом столешницы – 300 – 320 миллиметров. Для того чтобы определить длину столешницы, отведите по 600 миллиметров на одного человека.

Планируя остров, нужно тщательно продумать все параметры / Фото pinterest

Расстояние от острова до кухни должно быть не менее 1,1 – 1,2 метра.

должно быть не менее 1,1 – 1,2 метра. Если на острове будет варочная панель – не забудьте о специальной вытяжке.

По бокам от варочной панели должно быть по 45 и более сантиметров для безопасности использования.

Приятным бонусом острова также является то, что вы обращены в сторону гостиной и можете готовить и общаться с близкими и гостями или просто смотреть любимое кино и мечтать,

– резюмировали дизайнеры интерьера.