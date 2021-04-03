Кухня з островом: які тонкощі і нюанси потрібно знати

Джерело:Інстаграм Full House Design
Кухня з островом вважається стильним і трендовим рішенням. Такий варіант відмінно підійде для просторих приміщень.
Для того щоб кухня була зручною і функціональною, необхідно врахувати всі нюанси. Що важливо знати власникам до початку ремонту – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Кухня з островом – це максимально бажана частина інтер'єру кухні, як для замовників, так і для самих дизайнерів. Острів найкращим чином підвищує функціональність кухні і несе в собі масу корисних функцій,
– зазначили дизайнери інтер'єру.
Острів на кухні – це не тільки стильно, але і функціонально / Фото pinterest
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Плануючи острів, потрібно ретельно продумати всі параметри / Фото pinterest
Приємним бонусом острова також є те, що ви дивитеся у бік вітальні і можете готувати і спілкуватися з близькими та гостями або просто дивитися улюблене кіно і мріяти,
– резюмували дизайнери інтер'єру.