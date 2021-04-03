Кухня з островом: які тонкощі і нюанси потрібно знати

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Джерело:

Інстаграм Full House Design

Кухня з островом вважається стильним і трендовим рішенням. Такий варіант відмінно підійде для просторих приміщень.

Для того щоб кухня була зручною і функціональною, необхідно врахувати всі нюанси. Що важливо знати власникам до початку ремонту – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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Кухня з островом – це максимально бажана частина інтер'єру кухні, як для замовників, так і для самих дизайнерів. Острів найкращим чином підвищує функціональність кухні і несе в собі масу корисних функцій,
– зазначили дизайнери інтер'єру.

Переваги острова на кухні

  • додаткова корисна площа;
  • можливість помістити раковину, варильну поверхню, духову шафу;
  • додаткові розетки і місця зберігання;
  • винна шафа;
  • стильна заміна обіднього столу;
  • зонування простору кухні-вітальні;
  • правильний робочий трикутник.

Острів на кухні – це не тільки стильно, але і функціонально​ / Фото pinterest

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Що потрібно знати, плануючи острів

  • Площа кухні має бути від 20 квадратних метрів.
  • Для розміщення раковини або плити потрібно вивести всі комунікації.
  • Стандартна висота острова – 90 – 92 сантиметри, ширина – від 1 метра, довжина – 0,6 – 1,5 метра.
  • Якщо острів буде використовуватися як обідній стіл, мінімальна відстань між сидінням стільців і верхом стільниці – 300 – 320 міліметрів.
  • Для того щоб визначити довжину стільниці, відведіть по 600 міліметрів на одну людину.

Плануючи острів, потрібно ретельно продумати всі параметри​ / Фото pinterest

  • Відстань від острова до кухні має бути не меншою, ніж 1,1 – 1,2 метра.
  • Якщо на острові буде варильна панель – не забудьте про спеціальну витяжку.
  • З боків від варильної панелі повинно бути по 45 і більше сантиметрів для безпеки використання.

Приємним бонусом острова також є те, що ви дивитеся у бік вітальні і можете готувати і спілкуватися з близькими та гостями або просто дивитися улюблене кіно і мріяти,
– резюмували дизайнери інтер'єру.