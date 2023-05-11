Кафе та ресторани Парижа насичені неймовірною атмосферою легкості та щастя. Щоб відтворити шматочок такого раю, варто знати й застосувати кілька порад.

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Які особливості оформлення кухні

Стиль паризького кафе має риси, що відрізняють його від інших:

приглушене освітлення . Люстри висять низько. Також є торшери, які створюють романтичний настрій та інтимну атмосферу;

. Люстри висять низько. Також є торшери, які створюють романтичний настрій та інтимну атмосферу; навіси . Обирайте віконні маркізи та вироби з тканини у вертикальну смужку;

. Обирайте віконні маркізи та вироби з тканини у вертикальну смужку; крісла з низькою посадкою – ідеальне поєднання комфорту, стилю та довговічності. Меблі різних кольорів створять урізноманітнять вигляд та створять елегантний образ;

– ідеальне поєднання комфорту, стилю та довговічності. Меблі різних кольорів створять урізноманітнять вигляд та створять елегантний образ; плитка на підлозі повинна бути невеликого розміру та світлого кольору з темними краями. Також популярні чорно-білі елементи, розташовані в шаховому порядку;

На кухні часто кладуть плитку в шахматному порядку / Фото Room to do

увага до посуду . На кухні в стилі французького кафе посуд має бути під рукою. Поставте тарілки на відкриті полиці, а великий посуд – повісьте на стельовий або настінний кронштейн;

. На кухні в стилі французького кафе посуд має бути під рукою. Поставте тарілки на відкриті полиці, а великий посуд – повісьте на стельовий або настінний кронштейн; крейдяна дошка зі списком покупок або повідомленнями для ваших гостей – чудове рішення для кухні в стилі паризького кафе;

зі списком покупок або повідомленнями для ваших гостей – чудове рішення для кухні в стилі паризького кафе; зонування. Робочі поверхні та обідню зону можна розділити за допомогою кольорових або текстильних деталей.

Звичною деталлю на кухні в паризькому стилі є оцинкована стільниця. Найпопулярніші кольори: бежевий, лавандовий, кава з молоком, коричневий, білий та блакитний.

Якщо вам близький такий дизайн, сміливо використовуйте свою фантазію. Так ваша кухня вражатиме своєю оригінальністю та атмосферою.

Кухня – це місце, де збирається вся родина, і вона має бути максимально комфортною та затишною.