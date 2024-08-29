Усе більше господарів шукають нові способи додати індивідуальності та унікальної привабливості своїм кухонним дизайнам. Людям набридають однотонні безхарактерні схеми. Повністю білих кухонь у помешканнях з цьогорічним ремонтом можна побачити рідко.
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Прості нейтральні стільниці
Світла кухня з білими стільницями / Фото Neptune
Камінь нейтрального кольору для стільниць і оздоблювальних панелей, матеріал з незначним малюнком або без нього виходить з моди,
– каже дизайнерка інтер'єру Крістіна Херсонські.
Експерти поділилися, що господарі зараз звертають увагу на натуральні матеріали з більшою кількістю прожилок, візерунків і різноманітних кольорів.
Однотонні кухні
Повністю біла кухня / Фото Pexels
Попри те, що однотонні кухні були дуже популярними, цей одноколірний підхід втрачає свої позиції. Зараз люди тяжіють до створення контрасту в інтер'єрі кухонь.
"Зараз акцент на вау-ефект та індивідуальність. Кухні блідих і світлих відтінків все ще популярні, але тільки з акцентними кольорами та цікавими острівцями", – каже британська дизайнерка кухонь Дебра Хатт.
Стільниці та острови з плитки
Кухонний острів з плитки яскраво-синього відтінку / Фото K Space Interiors
Облицювання острова та робочої поверхні плиткою – це тренд, який давно почався, але швидко згас. Набагато краще використовувати її для яскравого ефекту на стіні. Це буде естетичніше і набагато практичніше,
– зазначає дизайнерка британського салону кухонь Naked Kitchens.
Відомо, що кахельні стільниці важко чистити. Натомість класична кам'яна стільниця є практичнішою та позачасовою.