Все больше хозяев ищут новые способы добавить индивидуальности и уникальной привлекательности своим кухонным дизайнам. Людям надоедают однотонные бесхарактерные схемы. Полностью белых кухонь в помещениях с нынешним ремонтом можно увидеть редко.

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Простые нейтральные столешницы

Светлая кухня с белыми столешницами / Фото Neptune

Камень нейтрального цвета для столешниц и отделочных панелей, материал с незначительным рисунком или без него выходит из моды,

– говорит дизайнер интерьера Кристина Херсонски.

Эксперты поделились, что хозяева сейчас обращают внимание на натуральные материалы с большим количеством прожилок, узоров и разнообразных цветов.

Однотонные кухни

Полностью белая кухня / Фото Pexels

Несмотря на то, что однотонные кухни были очень популярными, этот одноцветный подход теряет свои позиции. Сейчас люди тяготеют к созданию контраста в интерьере кухонь.

"Сейчас акцент на вау-эффект и индивидуальность. Кухни бледных и светлых оттенков все еще популярны, но только с акцентными цветами и интересными островками", – говорит британский дизайнер кухонь Дебра Хатт.

Столешницы и острова из плитки

Кухонный остров из плитки ярко-синего оттенка / Фото K Space Interiors

Облицовка острова и рабочей поверхности плиткой – это тренд, который давно начался, но быстро угас. Гораздо лучше использовать ее для яркого эффекта на стене. Это будет эстетичнее и гораздо практичнее,

– отмечает дизайнер британского салона кухонь Naked Kitchens.

Известно, что кафельные столешницы трудно чистить. Зато классическая каменная столешница является более практичной и вневременной.