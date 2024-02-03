Маленькі кухні можуть бути складними для облаштування, але вони особливі. По-перше, там легко створити затишок, все найнеобхідніше поміститься, і воно завжди буде під рукою. Крім того, вам доведеться купувати менше шаф, а відтак це заощадить кошти. Дизайнери розповіли, які кухонні шафи найкраще обирати для невеликої кухні.

Зверніть увагу Названо найкращі будівельні компанії Львова: КН РІЕЛ – серед лідерів

Білі

Маленька біла кухня з чорною плитою та старовинним килимом / Фото Anastasia Casey

Не секрет, що білий колір має здатність візуально збільшувати простір завдяки світловідбивальним властивостям. То чому не скористатися цим лайфхаком? Якщо оберете білі кухонні шафи, кімната одразу стане світліша та просторіша.

Напівзасклені

Зелена кухня з верхніми скляними шафами / Фото Creative Tonic Design

Дизайнери підказують ще одну чудову ідею – нижні кухонні шафи обрати найзвичайніші, а верхні – зі скляними дверцятами. За їхніми словами, це може трансформувати відчуття простору й візуально розділить довгі шафи, які на кухні часто здаються громіздкими.

Дерев'яні

Дерев'яна кухня з полірованими гіпсовими стінами / Фото Kara Childress

Дерево – це класика, вічний тренд і тепла нотка в інтер'єрі. Дерев'яні непофарбовані шафи оригінальної обробки будуть доречними в кімнаті будь-якого розміру.