Маленькие кухни могут быть сложными для обустройства, но они особенные. Во-первых, там легко создать уют, все самое необходимое поместится, и оно всегда будет под рукой. Кроме того, вам придется покупать меньше шкафов, а затем это сэкономит средства. Дизайнеры рассказали, какие кухонные шкафы лучше всего выбирать для небольшой кухни.

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Белые

Маленькая белая кухня с черной плитой и старинным ковром / Фото Anastasia Casey

Не секрет, что белый цвет обладает способностью визуально увеличивать пространство благодаря светоотражающим свойствам. Так почему не воспользоваться этим лайфхаком? Если выберете белые кухонные шкафы, комната сразу станет светлее и просторнее.

Полузастекленные

Зеленая кухня с верхними стеклянными шкафами / Фото Creative Tonic Design

Дизайнеры подсказывают еще одну замечательную идею – нижние кухонные шкафы выбрать самые обычные, а верхние – со стеклянными дверцами. По их словам, это может трансформировать ощущение пространства и визуально разделит длинные шкафы, которые на кухне часто кажутся громоздкими.

Деревянные

Деревянная кухня с полированными гипсовыми стенами / Фото Kara Childress

Дерево – это классика, вечный тренд и теплая нотка в интерьере. Деревянные неокрашенные шкафы оригинальной отделки будут уместными в комнате любого размера.