Три види кухонних стільниць, які ніколи не вийдуть з моди

Знайти стільницю, яка завжди буде актуальною, хочуть багато власників будинків під час проєктування кухні. Адже мовиться не лише про красу, а й правильну інвестицію.

Кухонні стільниці з певних матеріалів вийшли за межі швидкоплинних тенденцій. Вони залишаються популярними, попри плин часу. Ці кухонні стільниці бездоганно поєднують практичність і довговічність з естетичною привабливістю. Ось з яких матеріалів треба обирати стільниці, бо вони поза часом.

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Мармур

Багатьом відомо, що мармурові стільниці ніколи не вийдуть з моди. Хоча це не найміцніший матеріал, але дуже розкішний.

Мармур чудово доповнює дизайн у будь-якому стилі з різними колірними схемами. Це той матеріал, над вибором якого не замислюються, хіба що через ціну.

Експерт Роман Смолевський говорить: "Непідвладна часу елегантність мармуру. Його елегантний, розкішний вигляд підходить як для сучасних, так і для класичних інтер’єрів. Хоча він потребує трохи більше догляду у порівнянні з гранітом, його краса часто переважує недоліки".

"Мармур випромінює вишуканість і розкіш, як жоден інший матеріал. Його гладка прохолодна поверхня та характерні прожилкові візерунки захоплювали людей протягом багатьох поколінь. Мармурові стільниці продовжують символізувати позачасову елегантність", – кажуть дизайнери.

Кварц

Це ідеальне поєднання універсальності, стилю та довговічності. Кварцові стільниці залишаються дуже популярними серед власників будинків, яким потрібна альтернатива мармуру. За кварцом легше доглядати. Він термостійкий та стійки до подряпин.

Нью-йоркський дизайнер інтерʼєру Артем Кроповінський коментує: "Краса кварцу полягає в його здатності поєднувати найкраще з обох світів. Він втілює естетичну привабливість натурального каменю, водночас пропонуючи сучасну практичність. Завдяки великому вибору доступних дизайнів можна обрати стільницю на будь-який смак".

Граніт

Граніт, як і кварц, доступний у різноманітних кольорах, що робить його ідеальним матеріалом для будь-якого дизайну.

Унікальні візерунки з граніту додають індивідуальності кожній кухні. Цей матеріал також дуже міцний і витримує випробування часом. А це означає, що граніт заслуговує бути в трійці основних матеріалів для кухонних стільниць.