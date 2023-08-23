Кухонные столешницы из определенных материалов вышли за пределы быстротечных тенденций. Они остаются популярными, несмотря на течение времени. Эти кухонные столешницы идеально сочетают практичность и долговечность с эстетической привлекательностью. Вот из каких материалов нужно выбирать столешницы, потому что они вне времени.

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Мрамор

Многим известно, что мраморные столешницы никогда не выйдут из моды. Хотя это не самый крепкий материал, но очень роскошный.

Мрамор прекрасно дополняет дизайн в любом стиле с разными цветовыми схемами. Это тот материал, над выбором которого не задумываются, разве что по цене.

Эксперт Роман Смолевский говорит: "Неподвластная времени элегантность мрамора. Его элегантный, роскошный вид подходит как для современных, так и для классических интерьеров. Хотя он нуждается в немного большем уходе по сравнению с гранитом, его красота часто перевешивает недостатки".

"Мрамор излучает изысканность и роскошь, как ни один другой материал. Его гладкая прохладная поверхность и характерные прожилочные узоры захватывали людей на протяжении многих поколений. Мраморные столешницы продолжают символизировать вневременную элегантность", – говорят дизайнеры.

Кварц

Это идеальное сочетание универсальности, стиля и долговечности. Кварцевые столешницы остаются очень популярными среди владельцев домов, которым нужна альтернатива мрамору. За кварцем легче ухаживать. Он термостойкий и стойкий к царапинам.

Нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Кроповинский комментирует: "Красота кварца заключается в его способности сочетать лучшее из обоих миров. Он олицетворяет эстетическую привлекательность натурального камня, в то же время предлагая современную практичность. Благодаря большому выбору доступных дизайнов можно выбрать столешницу на любой вкус".

Гранит

Гранит, как и кварц, доступен в разных цветах, что делает его идеальным материалом для любого дизайна.

Уникальные узоры из гранита придают индивидуальности каждой кухне. Этот материал также очень крепкий и выдерживает испытание временем. А это значит, что гранит стоит быть в тройке основных материалов для кухонных столешниц.