Кожен з нас хоче, аби його кухня мала неймовірний візуальний ефект та виглядала цікаво й привабливо. Саме тут гра на різних акцентах дозволить вигідно підкреслити особливості простору.

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Разом з тим варто пам'ятати про загальну гармонію, аби не було враження, що тут просто "зліпили все до купи". Щоб цього не сталося, потрібно керуватися простими правилами.

Стіл повинен додавати кухні як гармонії, так і оригінальності / Фото Pixabay

Перше питання, яке виникає: "чи повинен кухонний стіл поєднуватися із шафками". Відповідь – ні, радше навпаки, буде краще, якщо вони контрастують за кольором та матеріалом. Звісно, точки дотику – це добре, але ці елементи не повинні бути продовженням один одного.

При виборі столу потрібно пам'ятати наступне: дерев'яний стіл добре співіснує з фарбованими фасадами. Натомість до меблів з вітражного дерева краще пасуватиме металевий, кам’яний або бетонний стіл.

Також при виборі кухонного столу не варто боятися бути оригінальним та розглянути варіант, який вибивається із загальної атмосфери. Завдяки цьому стіл буде привертати увагу та додасть простору особливості. Не забувайте про квіти та аксесуари – вони забезпечать акценти, які одразу кинуться в очі.