Каждый из нас хочет, чтобы его кухня имела невероятный визуальный эффект и выглядела интересно и привлекательно. Именно здесь игра на разных акцентах позволит выгодно подчеркнуть особенности пространства.

Читайте также Стабильный доход в нестабильных условиях: почему сейчас лучшее время инвестировать в новостройки Львова

Вместе с тем стоит помнить об общей гармонии, чтобы не было впечатления, что здесь просто "слепили все вместе". Чтобы этого не произошло, нужно руководствоваться простыми правилами.

Стол должен придавать кухне как гармонии, так и оригинальности / Фото Pixabay

Первый вопрос, который возникает: должен ли кухонный стол сочетаться со шкафчиками. Ответ – нет, скорее наоборот, будет лучше, если они контрастируют по цвету и материалу. Конечно, точки соприкосновения – это хорошо, но эти элементы не должны быть продолжением друг друга.

При выборе стола необходимо помнить следующее: деревянный стол хорошо сочетается с крашеными фасадами. Вместо этого к мебели из витражного дерева лучше подойдет металлический, каменный или бетонный стол.

Также при выборе кухонного стола не стоит бояться быть оригинальным и рассмотреть вариант, который выбивается из общей атмосферы. Благодаря этому стол будет привлекать внимание и придаст простору особенности. Не забывайте о цветах и аксессуарах – они обеспечат акценты, которые сразу бросятся в глаза.