Ціни стабілізувалися: яка ситуація на ринку нерухомості Хмельниччини

У 2022 році ціни на новобудови Хмельниччини зросли із 12 100 гривень у січні до 18 500 гривень у грудні. Однак зараз вартість стабілізується.

Про це розповіла керівниця однієї з хмельницьких рієлторських компаній Інна Лиса. За її словами, впродовж повномасштабної війни продавців нерухомості на місцевому ринку значно більше, ніж покупців. Як це впливає на загальні тенденції – далі.

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Що відбувалося із ринком нерухомості Хмельницького та області у 2022 році

Впродовж минулого року, за словами керівниці хмельницької рієлторської компанії Інни Лиси, покупці найбільше цікавилися вторинним житлом економкласу – одно чи двокімнатними "хрущівками" не в центрі міста. Найнижчі ціни на такі квартири коливалися від 20 до 30 тисяч доларів, залежно від ремонту, транспортної розв'язки та встановленої техніки.

Серед покупців були як місцеві, так і приїжджі, які купували новобудови середнього класу. Приміром, розглядали варіанти трикімнатних квартир, які коштують від 100 тисяч доларів, де вартість одного квадратного метра у гривнях вартує від 20 до 30 тисяч гривень.



Які новобудови купували у Хмельницькому / Інфографіка ЛУН

Вартість житла в новобудовах і старих будинках за рік майже не змінилася, каже Інна Лиса. Натомість суттєво зросла ціна оренди. Це пояснюється як високим попитом, так і зростанням долара.



Кількість новобудов у 2022 році / Інфографіка ЛУН

Яка ситуація зараз

Зі слів рієлторки, останнім часом на ринку нерухомості Хмельниччини спостерігається незначне здешевлення вартості житла. За даними порталу m2bomber середні ринкова ціна двокімнатної квартири становить 6 тисяч гривень.

Квадратний метр в новобудові можна придбати за 542 доларів, продаж "вторинки" обійдеться у 714 доларів за квадратний метр. Експертка пояснює різницю тим, що попит на новобудови менший. Покупці прагнуть відразу заїхати у готове житло.