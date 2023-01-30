Об этом рассказала руководительница одной из хмельницких риелторских компаний Инна Лиса. По ее словам, в период полномасштабной войны продавцов недвижимости на местном рынке гораздо больше, чем покупателей. Как это влияет на общие тенденции – дальше.

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Что происходило с рынком недвижимости Хмельницкого и области в 2022 году

В течение прошлого года, по словам руководительницы хмельницкой риелторской компании Инны Лисы, покупатели больше всего интересовались вторичным жильем экономкласса – одно или двухкомнатными "хрущевками" не в центре города. Самые низкие цены на такие квартиры колебались от 20 до 30 тысяч долларов, в зависимости от ремонта, транспортной развязки и установленной техники.

Среди покупателей были как местные, так и приезжие, покупавшие новостройки среднего класса. Например, рассматривали варианты трехкомнатных квартир, которые стоят от 100 тысяч долларов, где стоимость одного квадратного метра в гривнах стоит от 20 до 30 тысяч гривен.



Какие новостройки покупали в Хмельницком / Инфографика ЛУН

Стоимость жилья в новостройках и старых домах за год почти не изменилась, говорит Инна Лиса. Вместо этого существенно выросла цена аренды. Это объясняется как высоким спросом, так и ростом доллара.



Количество новостроек в 2022 году / Инфографика ЛУН

Какая ситуация сейчас

По словам риелторки, в последнее время на рынке недвижимости Хмельницкой области наблюдается незначительное удешевление стоимости жилья. По данным портала m2bomber средняя рыночная цена двухкомнатной квартиры составляет 6 тысяч гривен.

Квадратный метр в новостройке можно приобрести за 542 долларов, продажа "вторички" обойдется в 714 долларов за квадратный метр. Эксперт объясняет разницу тем, что спрос на новостройки меньше. Покупатели стремятся сразу въехать в готовое жилье.