Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири становить 41 900 доларів. А найвища вартість – 112 500 доларів. Зазначені ціни – це середнє значення вартості квартири з ремонтом і без нього, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані ЛУН.

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Де найдешевше, а де найдорожче

Однокімнатні квартири за найнижчими цінами можна знайти в Деснянському районі. Саме там житло коштує майже 42 тисячі доларів. Найвища середня вартість у понад 100 тисяч доларів – традиційно на Печерську.

Цікаво, що після Печерського району наступним "лідером" є Шевченківський. Проте там квартири коштують значно дешевше – в середньому 79 тисяч доларів.

Порівняно середні ціни можна знайти в Оболонському (53 700 доларів), Солом'янському (58 000 доларів), Подільському (58 000 доларів) та Дніпровському (59 900 доларів) районах.

Ціни на вторинні квартири / Скриншот даних ЛУН

Вартість дво- та трикімнатних буває захмарна

Що стосується вартості двокімнатних квартир, то найдешевші ціни знову ж таки в Деснянському районі – 56 700 доларів. А найдорожчі – відповідно в Печерському районі – аж 170 000 доларів.

Трикімнатна квартира на Печерську коштуватиме приблизно 299 тисяч доларів, а в Деснянському районі – 71 тисячу доларів.