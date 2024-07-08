Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 41 900 долларов. А самая высокая стоимость – 112 500 долларов. Указанные цены – это среднее значение стоимости квартиры с ремонтом и без него, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные ЛУН.

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Где дешевле всего, а где дороже всего

Однокомнатные квартиры по самым низким ценам можно найти в Деснянском районе. Именно там жилье стоит почти 42 тысячи долларов. Самая высокая средняя стоимость в более 100 тысяч долларов – традиционно на Печерске.

Интересно, что после Печерского района следующим "лидером" является Шевченковский. Однако там квартиры стоят значительно дешевле – в среднем 79 тысяч долларов.

Сравнительно средние цены можно найти в Оболонском (53 700 долларов), Соломенском (58 000 долларов), Подольском (58 000 долларов) и Днепровском (59 900 долларов) районах.

Цены на вторичные квартиры / Скриншот данных ЛУН

Стоимость двух- и трехкомнатных бывает заоблачная

Что касается стоимости двухкомнатных квартир, то самые дешевые цены опять же в Деснянском районе – 56 700 долларов. А самые дорогие – соответственно в Печерском районе – аж 170 000 долларов.

Трехкомнатная квартира на Печерске будет стоить примерно 299 тысяч долларов, а в Деснянском районе – 71 тысячу долларов.