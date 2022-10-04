Об этом сообщают аналитики агентства недвижимости "Благовест". По их данным, часть заключенных в сентябре сделок пришлась на инвесторов, что является хорошим признаком для украинского рынка.

Читайте также ОСМД в новостройках: как эффективно использовать ресурс объединения

Кто формирует спрос на столичное жилье

В сентябре объем инвестиций в недвижимость составил 14 миллионов долларов. В настоящее время спрос формируют как внутренне перемещенные лица, переезжающие в столицу вместе с бизнесом, так и киевляне, которые имеют в Киеве центры жизненных интересов.

В то же время, цены на вторичное жилье пока остаются стабильными.

Скидки могут составлять от 10% до 30% и зависят от характеристик объекта и готовности владельцев идти на уступки. Наибольший торг можно наблюдать на квартиры в объектах ранней застройки,

– оценивает состояние рынка Генеральный директор АН "Благовест" Елена Биберова.

Она добавляет, что доля инвесторов, покупающих недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду, составила 10% от общего количества покупателей.

Самые дешевые и самые дорогие сделки в сентябре

Самым дешевым объектом, проданным в прошлом месяце, стала двухкомнатная квартира на Софиевской Борщаговке площадью 54 квадратных метра – за нее заплатили 25 тысяч долларов.

Всего сегмент бюджетного жилья в Киеве стоимость до 50 тысяч долларов составил 28% от общего количества сделок. В сегменте от 50 до 100 тысяч долларов заключено 43% сделок по купле-продаже квартир в Киеве. Ценовая категория от 100 до 250 тысяч долларов составляет 20% сделок.

Самым дорогим объектом недвижимости, проданным в Киеве в сентябре 2022 года, стало отдельное 600-метровое здание на улице Межигорской. Его приобрели за 1,2 миллиона долларов.

Биберова подчеркнула, что сейчас сегментом премиального жилья – от 250 тысяч долларов интересуется только 9% потенциальных клиентов.