Рієлтори прогнозують, що після закінчення активних воєнних дій, ціни на місцеву нерухомість поступово зростатимуть та рядять покупцям оцінити можливість купівлі житла. Розбираємося, скільки просять продавці та чи доцільно сьогодні інвестувати у кременчуцькі "квадрати".

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Ринок нерухомості Кременчука: від лютого до сьогодні

З 24 лютого ринок нерухомості Кременчука зазнав суттєвих змін: вартість житлових об’єктів на вторинному ринку зросла на 35%. Це пов'язано із дефіцитом пропозицій та серйозним послабленням гривні.

Кількість пропозицій теж зменшилася – приблизно на 75%. Це не найвищий показник в Україні, проте доволі суттєвий. Різке зменшення пропозицій з продажу вторинної нерухомості пов'язане із:

Вимушеними переселенцями. Найчастіше до міста з’їжджалися люди, які втратили житло в Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Вони не були готові їхати далеко, тож спершу осідали в центральній частині України. На початку війни чимало власників здавали житло безоплатно. Деякі продавці зняли оголошення про продаж, аби здавати помешкання в довготривалу оренду. Виїздом власників за кордон. Такі особи втратили можливість продати житло у перші місяці війни. Закриттям державних реєстрів. Відразу після початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України оголосило про закриття Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Разом зі зменшенням кількості пропозицій просів і попит – приблизно на 76%. Це логічно, адже спочатку було не зрозуміло, як далеко розтягнеться лінія вогню, а Кременчук з усіх боків поступово оточували російські війська.

За час перших місяців повномасштабного вторгнення росії, вартість оренди підросла мінімально – лише на 5%. Пропозицій стало менше на 63%. Пов’язано це з тими ж чинниками, що й зменшення пропозицій на купівлю квартир у будинках старого житлового фонду.

Попит знизився на 35%. Це не так суттєво, як у сусідніх Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Сьогодні ринок дещо оговтався. Продавці пропонують безліч варіантів на вторинному ринку. Роботу відновили також забудовники. Однак наразі попит перевищує пропозицію. Експерти зазначають, що через брак квартир у новобудовах покупці частіше цікавляться "вторинкою".

Середня вартість квадратного метра коливається в межах 642 доларів. Це дуже низький показник, якщо порівнювати з іншими регіонами України. Пов’язано це з тим, що більшість житлових об’єктів продаються в аварійних будинках або вимагають серйозного ремонту.

Чи варто зараз купувати житло в Кременчуці

Фахівці вважають, що зараз доречний час для покупки житла для проживання. Вони пояснюють це тим, що наприкінці весни запрацював Державний реєстр прав на нерухоме майно. Разом з ним на ринку збільшилася кількість пропозицій, а ціна зросла несуттєво.

Утім, рієлтори радять ретельно приглядатися до житлових об’єктів: перевірити реєстри, вивчити дозвільну документацію, дізнатися більше про продавця. Крім того, важливо вичитати текст фінального договору про купівлю-продаж. За можливості, долучіть до цього фахового юриста, аби застрахуватись від неприємних несподіванок.

Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко агітує купувати житло у новобудовах. Каже, нині вдалий момент, бо можна купити житло за довоєнними цінами.