Риелторы прогнозируют, что после окончания активных военных действий, цены на местную недвижимость будут постепенно расти и советуют покупателям оценить возможность покупки жилья. Разбираемся, сколько просят продавцы и целесообразно ли сегодня инвестировать в кременчугские "квадраты".

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Рынок недвижимости Кременчуга: от февраля до сегодня

С 24 февраля рынок недвижимости Кременчуга претерпел существенные изменения: стоимость жилых объектов на вторичном рынке выросла на 35%. Это связано с дефицитом предложений и серьезным ослаблением гривны.

Количество предложений тоже уменьшилось – примерно на 75%. Это не самый высокий показатель в Украине, однако достаточно существенный. Резкое уменьшение предложений по продаже вторичной недвижимости связано с:

Вынужденными переселенцами. Чаще всего в город съезжались люди, лишившиеся жилья в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Они не были готовы ехать далеко, поэтому сначала оседали в центральной части Украины. В начале войны многие владельцы сдавали жилье бесплатно. Некоторые продавцы сняли объявление о продаже, чтобы сдавать жилье в долгосрочную аренду. Выезд владельцев за границу. Такие лица лишились возможности продать жилье в первые месяцы войны. Закрытие государственных реестров. Сразу после начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции Украины объявило о закрытии Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Вместе с уменьшением количества предложений просел и спрос – примерно на 76%. Это логично, ведь сначала было непонятно, как далеко растянется линия огня, а Кременчуг со всех сторон постепенно окружали российские войска.

За время первых месяцев полномасштабного вторжения россии стоимость аренды подросла минимально – всего на 5%. Предложений стало меньше на 63%. Связано это с теми же факторами, что и уменьшение предложений на покупку квартир в домах старого жилого фонда.

Спрос снизился на 35%. Это не столь существенно, как в соседних Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Сегодня рынок несколько пришел в себя. Продавцы предлагают множество вариантов на вторичном рынке. Работу возобновили также застройщики. Однако в настоящее время спрос превышает предложение. Эксперты отмечают, что из-за нехватки квартир в новостройках покупатели чаще интересуются "вторичкой".

Средняя стоимость квадратного метра колеблется в пределах 642 долларов. Это очень низкий показатель, если сравнивать с другими регионами Украины. Связано это с тем, что большинство жилых объектов продаются в аварийных домах или требуют серьезного ремонта.

Стоит ли сейчас покупать жилье в Кременчуге

Специалисты считают, что сейчас удачный момент для покупки квартиры для проживания. Они объясняют это тем, что в конце весны заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Вместе с ним на рынке увеличилось количество предложений, а цена выросла незначительно.

Впрочем, риелторы советуют тщательно присматриваться к жилым объектам: проверить реестры, изучить разрешительную документацию, узнать больше о продавце. Кроме того, важно вычитать текст финального договора о купле-продаже. По возможности приобщите к этому профессиональному юристу, чтобы застраховаться от неприятных неожиданностей.

Заместитель городского головы Кременчуга Дмитрий Кравченко агитирует покупать жилье в новостройках. Говорит, сейчас удачный момент, потому что можно купить жилье по довоенным ценам.