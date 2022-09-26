Місто із доступними "квадратами": чи вигідно купувати нерухомість у Кременчуці

Ринок житла у Кременчуці поступово оговтується від шоку, спровокованого початком повномасштабного вторгнення. Оренда зросла в ціні на 5%. Підвищилася також вартість квартир на "вторинці".

Рієлтори прогнозують, що після закінчення активних воєнних дій, ціни на місцеву нерухомість поступово зростатимуть та рядять покупцям оцінити можливість купівлі житла. Розбираємося, скільки просять продавці та чи доцільно сьогодні інвестувати у кременчуцькі "квадрати".

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Ринок нерухомості Кременчука: від лютого до сьогодні

З 24 лютого ринок нерухомості Кременчука зазнав суттєвих змін: вартість житлових об’єктів на вторинному ринку зросла на 35%. Це пов'язано із дефіцитом пропозицій та серйозним послабленням гривні.

Кількість пропозицій теж зменшилася – приблизно на 75%. Це не найвищий показник в Україні, проте доволі суттєвий. Різке зменшення пропозицій з продажу вторинної нерухомості пов'язане із:

Вимушеними переселенцями. Найчастіше до міста з’їжджалися люди, які втратили житло в Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Вони не були готові їхати далеко, тож спершу осідали в центральній частині України. На початку війни чимало власників здавали житло безоплатно. Деякі продавці зняли оголошення про продаж, аби здавати помешкання в довготривалу оренду. Виїздом власників за кордон. Такі особи втратили можливість продати житло у перші місяці війни. Закриттям державних реєстрів. Відразу після початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України оголосило про закриття Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Разом зі зменшенням кількості пропозицій просів і попит – приблизно на 76%. Це логічно, адже спочатку було не зрозуміло, як далеко розтягнеться лінія вогню, а Кременчук з усіх боків поступово оточували російські війська.

За час перших місяців повномасштабного вторгнення росії, вартість оренди підросла мінімально – лише на 5%. Пропозицій стало менше на 63%. Пов’язано це з тими ж чинниками, що й зменшення пропозицій на купівлю квартир у будинках старого житлового фонду.

Попит знизився на 35%. Це не так суттєво, як у сусідніх Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Сьогодні ринок дещо оговтався. Продавці пропонують безліч варіантів на вторинному ринку. Роботу відновили також забудовники. Однак наразі попит перевищує пропозицію. Експерти зазначають, що через брак квартир у новобудовах покупці частіше цікавляться "вторинкою".

Середня вартість квадратного метра коливається в межах 642 доларів. Це дуже низький показник, якщо порівнювати з іншими регіонами України. Пов’язано це з тим, що більшість житлових об’єктів продаються в аварійних будинках або вимагають серйозного ремонту.

Чи варто зараз купувати житло в Кременчуці

Фахівці вважають, що зараз доречний час для покупки житла для проживання. Вони пояснюють це тим, що наприкінці весни запрацював Державний реєстр прав на нерухоме майно. Разом з ним на ринку збільшилася кількість пропозицій, а ціна зросла несуттєво.

Утім, рієлтори радять ретельно приглядатися до житлових об’єктів: перевірити реєстри, вивчити дозвільну документацію, дізнатися більше про продавця. Крім того, важливо вичитати текст фінального договору про купівлю-продаж. За можливості, долучіть до цього фахового юриста, аби застрахуватись від неприємних несподіванок.

Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко агітує купувати житло у новобудовах. Каже, нині вдалий момент, бо можна купити житло за довоєнними цінами.