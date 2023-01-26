Велика кількість ліквідних варіантів залишається у власників – вони очікують покращення економічної ситуації й лише тоді будуть реалізовувати об'єкти, вважають експерти. Однак є фактори, які можуть пожвавити вторинний ринок житла зараз.

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Як змінилася пропозиція на вторинному ринку житла в Україні

За статистикою Flatfy, майже в усіх регіонах України після повномасштабного вторгнення Росії кількість пропозицій на вторинному ринку нерухомості скоротилася. Найбільше падіння спостерігається у прифронтових областях:

Херсонській, Харківській, Миколаївській (падіння від 88 до 91%),

(падіння від 88 до 91%), Кіровоградській (падіння на 87%),

(падіння на 87%), Дніпропетровській (падіння на 46%.)

Водночас на 77% просів ринок Києва та області.

Незначний приріст пропозицій спостерігається у Волинській (+1%) і Закарпатській (+8%) областях, суттєвий підйом демонструє Чернівецька область – до 39%.

Що відбувається із цінами

Щоб не втратити гроші, продавці притримують більшість об'єктів до перемоги. Продають, зазвичай, ті, кому терміново потрібно зробити. Як зазначає маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський, сьогодні "вторинка" – це місце для торгів, де ціну називають безпосередньо за столом перемовин.

До 10 жовтня, коли стався перший масований обстріл енергосистеми, у Києві можна було домовитися про дисконт у розмірі 10 – 20%. Але були й більші знижки,

– зазначає він.

За статистикою Flatfy, середня ціна однокімнатних квартир у Києві зараз знизилася до 55 тисяч доларів, а найбільші знижки покупці могли отримати упродовж червня – липня 2022 року.

У Львові найбільший дисконт можна було отримати в червні, коли однокімнатні квартири продавали по 29 тисяч доларів. Протягом літа в місті спостерігалося зростання цін у реальних угодах.

Утім, навіть за вигідними цінами, українці не поспішали укладати угоди. Суділковський пояснює це неліквідністю таких квартир, а також наголошує, що існують і додаткові нюанси:

якщо у квартирі прописаний той, хто зараз на фронті або за кордоном, є ризик, що угоду анулюють;

на вторинному ринку немає можливості купити житло на виплат, необхідна одразу повна сума;

немає можливості сплатити в гривні, тільки в доларах.

Ситуацію дещо покращує програма "єОселя". Так, за даними компанії "Укрфінжитло", наприкінці грудня українці оформили 507 кредитів на житло, з них 71% квартир було придбано на вторинному ринку.