Велика кількість ліквідних варіантів залишається у власників – вони очікують покращення економічної ситуації й лише тоді будуть реалізовувати об'єкти, вважають експерти. Однак є фактори, які можуть пожвавити вторинний ринок житла зараз.
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Як змінилася пропозиція на вторинному ринку житла в Україні
За статистикою Flatfy, майже в усіх регіонах України після повномасштабного вторгнення Росії кількість пропозицій на вторинному ринку нерухомості скоротилася. Найбільше падіння спостерігається у прифронтових областях:
- Херсонській, Харківській, Миколаївській (падіння від 88 до 91%),
- Кіровоградській (падіння на 87%),
- Дніпропетровській (падіння на 46%.)
Водночас на 77% просів ринок Києва та області.
Незначний приріст пропозицій спостерігається у Волинській (+1%) і Закарпатській (+8%) областях, суттєвий підйом демонструє Чернівецька область – до 39%.
Що відбувається із цінами
Щоб не втратити гроші, продавці притримують більшість об'єктів до перемоги. Продають, зазвичай, ті, кому терміново потрібно зробити. Як зазначає маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський, сьогодні "вторинка" – це місце для торгів, де ціну називають безпосередньо за столом перемовин.
До 10 жовтня, коли стався перший масований обстріл енергосистеми, у Києві можна було домовитися про дисконт у розмірі 10 – 20%. Але були й більші знижки,
– зазначає він.
За статистикою Flatfy, середня ціна однокімнатних квартир у Києві зараз знизилася до 55 тисяч доларів, а найбільші знижки покупці могли отримати упродовж червня – липня 2022 року.
У Львові найбільший дисконт можна було отримати в червні, коли однокімнатні квартири продавали по 29 тисяч доларів. Протягом літа в місті спостерігалося зростання цін у реальних угодах.
Утім, навіть за вигідними цінами, українці не поспішали укладати угоди. Суділковський пояснює це неліквідністю таких квартир, а також наголошує, що існують і додаткові нюанси:
- якщо у квартирі прописаний той, хто зараз на фронті або за кордоном, є ризик, що угоду анулюють;
- на вторинному ринку немає можливості купити житло на виплат, необхідна одразу повна сума;
- немає можливості сплатити в гривні, тільки в доларах.
Ситуацію дещо покращує програма "єОселя". Так, за даними компанії "Укрфінжитло", наприкінці грудня українці оформили 507 кредитів на житло, з них 71% квартир було придбано на вторинному ринку.