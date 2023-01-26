Большое количество ликвидных вариантов остается у владельцев – они ожидают улучшения экономической ситуации и только тогда будут реализовываться объекты, считают эксперты. Однако есть факторы, которые могут оживить вторичный рынок жилья и сейчас.
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Как изменилось предложение на вторичном рынке жилья в Украине
По статистике Flatfy почти во всех регионах Украины после полномасштабного вторжения России количество предложений на вторичном рынке недвижимости сократилось. Наибольшее падение наблюдается в прифронтовых областях:
- Херсонской, Харьковской, Николаевской (падение от 88 до 91%),
- Кировоградской (падение на 87%),
- Днепропетровской (падение на 46%.)
В то же время, на 77% просел рынок Киева и области.
Незначительный прирост предложений наблюдается в Волынской (+1%) и Закарпатской (+8%) областях, значительный подъем демонстрирует Черновицкая область – до 39%.
Что происходит с ценами
Чтобы не потерять деньги, продавцы придерживают большинство объектов к победе. Продают обычно те, кому срочно нужно заработать. Как отмечает маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский, сегодня "вторичка" – это место для торгов, где цену называют непосредственно за переговорным столом.
До 10 октября, когда произошел первый массированный обстрел энергосистемы, в Киеве можно было договориться о дисконте в размере 10 – 20%. Но были и большие скидки,
– отмечает он.
По статистике Flatfy, средняя цена однокомнатных квартир в Киеве сейчас снизилась до 55 тысяч долларов, а самые большие скидки покупатели могли получить в течение июня – июля 2022 года.
Во Львове самый большой дисконт можно было получить в июне, когда однокомнатные квартиры продавали по 29 тысяч долларов. В течение лета в городе наблюдался рост цен в реальных сделках.
Впрочем, даже по выгодным ценам украинцы не спешили заключать соглашения. Судилковский объясняет это неликвидностью таких квартир, а также подчеркивает, что существуют и дополнительные нюансы:
- если в квартире прописан тот, кто сейчас на фронте или за границей, есть риск, что сделку аннулируют;
- на вторичном рынке нет возможности купить жилье в рассрочку, необходима сразу полная сумма;
- нет возможности уплатить в гривне, только в долларах.
Ситуацию несколько улучшает программа "єОселя". Так, по данным компании "Укрфинжилье", в конце декабря украинцы оформили 507 кредитов на жилье, из них 71% квартир было приобретено на вторичном рынке.