В очікуванні складної зими: яке житло шукають українці у Львові, Києві та Одесі

За результатами дослідження ЛУН, зацікавленість орендою у перший день обстрілів обвалилась на 25%, але відновилась за 3 дні. А ціни на новобудови продовжують зростати навіть у валюті.

Стимулює ринок й іпотечна програма – у жовтні видано перший кредит за пільговою іпотекою "єОселя". А на вторинному ринку в жовтні продаються дорожчі квартири ніж у вересні, пише 24 канал.

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Довгострокова оренда

Оренда – найбільш чутливий сегмент ринку нерухомості, тому він першим реагує на емоційні потрясіння. 10 жовтня, в понеділок, коли ворог атакував енергетичну інфраструктуру України та знищив до 30 її відсотків, зацікавленість в оренді впала на 25%. Повне відновлення зацікавленості настало за 3 дні, але не можна не помітити негативний вплив на прийняття рішення щодо переїзду зараз.

Рієлтори зазначають, що кількість угод з початку "енергетичних тривог" відчутно знизилась. Це закономірно, бо відключення світла та тепла вимагають переосмислити вимоги до житла. Так, згідно з даними Google Trends, пошук павер банків по всій Україні зріс у понад 10 разів, а зацікавленість у лампах, що працюють на акумуляторі – у сотні разів! Те саме і з туристичним газовими плитками – маємо стократний ріст. Українці готуються до холодної зими, скуповуючи туристичне спорядження.

Медіанна ціна 1-кімнатних квартир, що орендували у жовтні в Києві становила 10 000 гривень на місяць, це на 1 000 менше, ніж минулого року. У Львові – 13 000 гривень, що майже у 2 рази дорожче, ніж рік тому. В Одесі – 4 500 гривень, що на 2 000 гривень дешевше в порівнянні з осінню 2021.

Інвестиції у новобудови

Обстріли України не додають впевненості інвесторам, що негативно впливає на кількість угод, проте ціни в порівнянні з лютим у жовтні зросли майже в усіх областях.

Так, при перерахунку за готівковим курсом долара 40.5 гривень за долар, квадратний метр в новобудові в Києві коштує 1 190 доларів, що лише на 2% менше за лютневу ціну. У Львові вартість метру становить 1 150 доларів, що на 20% більше довоєнного рівня. В Одесі в середньому проситимуть 970 доларів за метр – це ріст на +4%.



Як змінилася вартість житла у новобудовах / Інфографіка ЛУН

Найбільший ріст відносно лютого у відсотках демонструє Закарпаття, де в Ужгороді інвестиції у нове житло в середньому становитимуть 990 доларів за метр, що аж на 22% більше за ціни лютого.

До теми Ціни майже столичні: за скільки можна придбати новобудову у західних регіонах України

В жовтні у тестовому режимі запрацювала пільгова державна іпотека "єОселя" під 3% річних на 20 років. 20 жовтня був виданий перший кредит, його отримала пані поліцейська, котра перша зібрала необхідні документи на придбання 1-кімнатної квартири в новобудові у Чернігові.

Вторинний ринок

Іпотека "єОселя" розповсюджується як на новобудови, так і на вже збудоване житло, одна з вимог до якого – будинок має бути не старше 10 років. Наразі тестовий запуск програми пільгового придбання житла не змінив ціни та попит на ринку квартир із ремонтом.

Так, медіанна ціна, вказана в оголошеннях стосовно однокімнатних квартир, що були продані у жовтні в Києві, становила 56 500 доларів.



Динаміка цін на вторинному ринку Києва / Інфографіка ЛУН

Так само й у Львові та Одесі купували більш охоче дорожчі квартири, ціни були вищі за вересневі й становили 54 000 і 51 000 доларів відповідно.



Динаміка цін на вторинному ринку Львова / Інфографіка ЛУН



Динаміка цін на вторинному ринку Одеси / Інфографіка ЛУН

Як відключення електроенергії змінило попит на квартири

Перші холодні ночі, відсутність світла та здебільшого опалення нагадують про проблему вкрай низького рівня енергоефективності житла в Україні. 94% будинків в Києві та 43% в області мають центральне опалення, що в разі пошкодження інфраструктури ймовірно залишить мешканців без тепла,

– розповідає маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.

На його думку, окрім вимог до безпеки, віддаленості від об’єктів енергетичної інфраструктури, в орендарів та покупців сформується ще одна вимога – наскільки добре нове приміщення зберігає тепло.

І тут, в порівнянні з холодними сталінками та панельками, утеплені новобудови, зведені за сучасними нормами, виглядають більш конкурентоспроможними. Це може стати однією з причин підвищення попиту на них в тих областях, де Росія продовжуватиме свої терористичні дії,

– підсумовує він.



Де відновилося будівництво / Інфографіка ЛУН