Стимулирует рынок и ипотечная программа – в октябре выдан первый кредит по льготной ипотеке "єОселя". А на вторичном рынке в октябре продаются более дорогие квартиры, чем в сентябре, пишет 24 канал.

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Долгосрочная аренда

Аренда – наиболее чувствительный сегмент рынка недвижимости, поэтому он первым реагирует на эмоциональные потрясения. 10 октября, в понедельник, когда враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины и уничтожил до 30 процентов, заинтересованность в аренде упала на 25%. Полное возобновление заинтересованности наступило за 3 дня, но нельзя не заметить негативное влияние на принятие решения о переезде сейчас.

Риелторы отмечают, что количество сделок с начала "энергетических тревог" ощутимо снизилось. Это закономерно, потому что отключение света и тепла требует переосмыслить требования к жилью. Так, согласно данным Google Trends, поиск павер банков по всей Украине вырос более чем в 10 раз, а заинтересованность в лампах, работающих на аккумуляторе, – в сотни раз! То же и с туристическими газовыми плитками – имеем стократный рост. Украинцы готовятся к холодной зиме, скупая туристическое снаряжение.

Медианная цена 1-комнатных квартир, арендовавшихся в октябре в Киеве, составляла 10 000 гривен в месяц, это на 1 000 меньше, чем в прошлом году. Во Львове – 13 000 гривен, что почти в 2 раза дороже года назад. В Одессе – 4 500 гривен, что на 2 000 гривен дешевле по сравнению с осенью 2021 года.

Инвестиции в новостройки

Обстрелы Украины не придают уверенности инвесторам, что негативно влияет на количество сделок, однако цены по сравнению с февралем в октябре выросли почти во всех областях.

Так, при пересчете по наличному курсу доллара 40.5 гривен за доллар, квадратный метр в новостройке в Киеве стоит 1 190 долларов, что всего на 2% меньше февральской цены. Во Львове стоимость метра составляет 1 150 долларов, что на 20% больше довоенного уровня. В Одессе в среднем будут просить 970 долларов за метр – рост на +4%.



Как изменилась стоимость жилья в новостройках / Инфографика ЛУН

Наибольший рост по отношению к февралю в процентах демонстрирует Закарпатье, где в Ужгороде инвестиции в новое жилье в среднем составят 990 долларов за метр, что на 22% больше цен февраля.

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В октябре в тестовом режиме заработала льготная государственная ипотека "єОселя" под 3% годовых на 20 лет. 20 октября был выдан первый кредит, его получила полицейская, которая первая собрала необходимые документы на приобретение 1-комнатной квартиры в новостройке в Чернигове.

Вторичный рынок

Ипотека "єОселя" распространяется как на новостройки, так и на уже построенное жилье, одно из требований к которому – дом должен быть не старше 10 лет. Тестовый запуск программы льготного приобретения жилья не изменил цены и спрос на рынке квартир с ремонтом.

Так, медианная цена, указанная в объявлениях относительно однокомнатных квартир, проданных в октябре в Киеве, составляла 56 500 долларов.



Динамика цен на вторичном рынке Киева / Инфографика ЛУН

Так же и во Львове и Одессе покупали более охотно более дорогие квартиры, цены были выше сентябрьских и составляли 54 000 и 51 000 долларов соответственно.



Динамика цен на вторичном рынке Львова / Инфографика ЛУН



Динамика цен на вторичном рынке Одессы / Инфографика ЛУН

Как отключение электроэнергии изменило спрос на квартиры

Первые холодные ночи, отсутствие света и отопления в основном напоминают о проблеме крайне низкого уровня энергоэффективности жилья в Украине. 94% домов в Киеве и 43% в области имеют центральное отопление, что в случае повреждения инфраструктуры вероятно оставит жителей без тепла,

– рассказывает маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский.

По его мнению, кроме требований к безопасности, удаленности от объектов энергетической инфраструктуры у арендаторов и покупателей сформируется еще одно требование – насколько хорошо новое помещение сохраняет тепло.

И здесь, по сравнению с холодными сталинками и панельками, утепленные новостройки, построенные по современным нормам, выглядят более конкурентоспособными. Это может стать одной из причин повышения спроса на них в тех областях, где Россия будет продолжать свои террористические действия.

– заключает он.



Где возобновилось строительство / Инфографика ЛУН