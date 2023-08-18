Купівля житла в Чехії: як змінюються ціни та що обирають українці

Станом на зараз Чехія прийняла вже понад 325 тисяч українців. Частина з них планує залишатися, тож роздумує над купівлею власного житла.

За останній рік кількість запитів українців на купівлю житла в Чехії зросла майже вдвічі.

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"Чехія завжди мала попит серед українців, як локація для працевлаштування та осередок університетів для отримання вищої освіти. До війни найчастішим запитом щодо Чехії у нас в агенції була купівля житла для дітей, які переїхали на навчання. Зараз здебільшого для того, щоб жити у власній квартирі, а не орендувати", – розповіла власниця агенції закордонної нерухомості VRC Ukraine Ірина Кнорр.

Як змінюються ціни на купівлю житла в Чехії

За останні 10 років темпи зростання цін на житло в Чехії були одними з найвищих у ЄС. У середньому ціна квадрата зростала на 13% щороку. У 2021 році вартість взагалі підвищилася аж на 18%.

Далі, здавалося, що ціни підуть вгору ще більше, бо почалося повномасштабне вторгнення. Однак у 2022 році кількість проданих квартир скоротилася більш ніж на половину, відтак сповільнилися й ціни.

За даними Чеської банківської асоціації, квартири на вторинному ринку подорожчали лише на 3,4%. Наприкінці 2022 квадратний метр старого житла в Чехії коштував у середньому близько 49 тисяч чеських крон (2 031 євро), а в Празі – понад 117 тисяч крон (4 850 євро).

Ти часом середня вартість продажу новобудов зросла на 11%, і склала в середньому понад 120 тисяч чеських крон (4 975 євро) за квадратний метр по країні, та на 10% – до 151 643 чеських крон (6 287 євро) за квадратний метр у Празі.

Цього року ситуація зовсім інша. Ціни на нові квартири у Празі стагнували, і за перший квартал квадратний метр зріс всього лиш на 4,3% – до 151 951 чеської крони (6 301 євро).

На це впливає кілька факторів. Перший – значне підвищення ставок іпотечного кредитування. Зараз банки почали знижувати вартість кредитів на житло, тому можна знайти пропозиції за ставкою до 5% річних. Другий – інфляція і здорожчання собівартості будівництва. І третій – війна в Україні.

Де купують українці

У Празі найпопулярнішими серед українців є район Нове место та район Виногради. Ціни тут високі – від 160 тисяч до 250 тисяч крон за квадратний метр (6 635 – 10 367 євро). Трохи дешевше житло шукають у радіусі 5 кілометрів від центру. Там ціни коливаються вже від 130 тисяч до 170 тисяч крон за квадрат.

Популярними серед українців також є такі райони, як: Карлін, Жижков, Височани. Там є багато новобудов з мінімальною вартістю за квадрат – 110 тисяч крон. До слова, 60% українців обирають саме новобудови.