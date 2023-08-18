За последний год количество запросов украинцев на покупку жилья в Чехии выросло почти вдвое.

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"Чехия всегда имела спрос среди украинцев, как локация для трудоустройства и центр университетов для получения высшего образования. До войны самым частым запросом по Чехии у нас в агентстве была покупка жилья для детей, переехавших на обучение. Сейчас в основном для того, чтобы жить в собственном. квартире, а не арендовать", – рассказала владелица агентства зарубежной недвижимости VRC Ukraine Ирина Кнорр.

Как изменяются цены на покупку жилья в Чехии

За последние 10 лет темпы роста цен на жилье в Чехии были одними из самых высоких в ЕС. В среднем цена квадрата росла на 13% каждый год. В 2021 году стоимость вообще повысилась на 18%.

Далее казалось, что цены пойдут вверх еще больше, потому что началось полномасштабное вторжение. Однако в 2022 году количество проданных квартир сократилось более чем на половину, поэтому замедлились и цены.

По данным Чешской банковской ассоциации, квартиры на вторичном рынке подорожали всего на 3,4%. В конце 2022 года квадратный метр старого жилья в Чехии стоил в среднем около 49 тысяч чешских крон (2 031 евро), а в Праге – более 117 тысяч крон (4 850 евро).

Ты порой средняя стоимость продаж новостроек выросла на 11%, и составила в среднем более 120 тысяч чешских крон (4 975 евро) за квадратный метр по стране, и на 10% – до 151 643 чешских крон (6 287 евро) за квадратный метр в Прази.

В этом году ситуация совсем другая. Цены на новые квартиры в Праге стагнировали, и за первый квартал квадратный метр вырос всего на 4,3% - до 151 951 чешской кроны (6 301 евро).

На это оказывает влияние несколько факторов. Первый – значительное повышение ставок ипотечного кредитования. Сейчас банки начали снижать стоимость кредитов на жилье, поэтому можно найти предложения по ставке до 5% годовых. Второй – инфляция и удорожание себестоимости строительства. И третий – война в Украине.

Где покупают украинцы

В Праге наиболее популярны среди украинцев район Новое место и район Винограды. Цены здесь высоки – от 160 тысяч до 250 тысяч крон за квадратный метр (6635 – 10367 евро). Несколько дешевле жилье ищут в радиусе 5 километров от центра. Там цены колеблются от 130 тысяч до 170 тысяч крон за квадрат.

Популярны среди украинцев также такие районы, как: Карлин, Жижков, Высочаны. Там много новостроек с минимальной стоимостью за квадрат – 110 тысяч крон. К слову, 60% украинцев выбирают именно новостройки.