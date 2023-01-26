Як купити житло своєї мрії: найпоширеніші сценарії

Після перемоги України, охочих купити тут житло стане більше. При цьому важливим фактором при виборі об'єкта стане безпека та енергетична автономність. Акценти змістяться на первинне житло.

Як зауважує експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак, є кілька способів купити квартиру на "первинці". Кожен із них має низку переваг та нюансів.

Читайте також Що допоможе будівельній галузі пережити 2023 рік: думка фахівців

Які існують сценарії купівлі житла

Оплата 100% вартості квартири

Найочевидніший спосіб – одразу оплатити обрану квартиру. Це забезпечить отримання певної знижки від девелопера.

У довоєнний час вона залежала від квадратури, але в середньому була 7 – 12%. Зараз ця знижка може бути навіть набагато більша – 10 – 13%,

– розповідає Берещак.

Однак не у всіх є вся сума на руках. Тому існують способи стати власником житла, не вкладаючи в нерухомість усі накопичення та кредитні кошти.

Квартира на виплат

Це тривалі програми розтермінування від девелоперів. В середньому раніше вони були до 3 років, але є програми й до 5, і до 7 років. Звичайно, що це діє не на кожен житловий комплекс, не у кожного девелопера, але є компанії, які пропонують такі варіанти.

Іпотечні державні програми

Зараз в Україні функціонує "єОселя", окремі категорії населення можуть придбати житло під 3%. А вже цієї весни планують повернути можливість брати іпотеку під 7%. Вона діятиме для усіх українців.

Інвестиційний шлях на перспективу

Експертка наголошує, що можливість назбирати на житло своєї мрії цілком реально, однак відкладати на однокімнатну квартиру із середнім доходом 1 500 доларів доведеться приблизно 15 років.

Вважаю, що краще трохи знизити свої "апетити", купити інвестиційну квартиру, перепродати її, акумулювати певну кількість грошей, докласти заощадження та купити врешті дійсно квартиру вашої мрії,

– підсумовує Берещак.

Для цього потрібно обрати ліквідний лот, який ви купуєте для перепродажу, або для здачі в оренду. Тобто квартиру, яка в перспективі зростання ціни квадратного метра принесе хороше зростання у вартості. До війни в сегменті "комфорт" воно становило 40 – 45%, а пристойне та середнє зростання – 30%. Цей варіант, на її думку, найбільш реальний, аби в майбутньому купити житло своєї мрії.