Как отмечает эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак, есть несколько способов купить квартиру на "первичке". Каждый из них имеет ряд преимуществ и нюансов.

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Какие сценарии покупки жилья существуют

Оплата 100% стоимости квартиры

Самый очевидный способ – сразу оплатить выбранную квартиру. Это обеспечит получение определенной скидки от девелопера.

В довоенное время она зависела от квадратуры, но в среднем была 7 – 12%. Сейчас эта скидка может быть даже гораздо больше – 10 – 13%,

– рассказывает Берещак.

Однако не у всех есть вся сумма на руках. Поэтому есть способы стать собственником жилья, не вкладывая в недвижимость все накопления и кредитные средства.

Квартира в рассрочку

Это длительные программы рассрочки от девелоперов. В среднем раньше они были до 3 лет, но есть программы и до 5 и до 7 лет. Конечно, действует это не на каждый жилой комплекс и есть не у каждого девелопера, но существуют компании, предлагающие такие варианты.

Ипотечные государственные программы

Сейчас в Украине функционирует "єОселя", отдельные категории населения могут приобрести жилье под 3%. А уже этой весной планируют вернуть возможность покупать ипотеку под 7%. Она будет действовать для всех украинцев.

Инвестиционный путь на перспективу

Эксперт отмечает, что возможность собрать на жилье своей мечты вполне реально, однако откладывать на однокомнатную квартиру со средним доходом 1 500 долларов придется примерно 15 лет.

Считаю, что лучше немного снизить свои "аппетиты", купить инвестиционную квартиру, перепродать ее, аккумулировать определенное количество денег, приложить сбережения и купить наконец действительно квартиру вашей мечты,

– заключает Берещак.

Для этого нужно выбрать ликвидный лот, который вы приобретаете для перепродажи или для сдачи в аренду. То есть квартира, которая в перспективе роста цены квадратного метра принесет хороший рост в стоимости. До войны в сегменте "комфорт" оно составляло 40 – 45%, а приличный и средний рост – 30%. Этот вариант, по ее мнению, наиболее реален, чтобы в будущем купить жилье своей мечты.